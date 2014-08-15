به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کافه سوال» با اجرای مژده لواسانی به تازگی کمپینی با نام «قلبم برای غزه» را راه‌اندازی کرده که در آن چهره‌ها از جمله بازیگران و مردم می‌توانند یک دقیقه احساسشان درباره وقایع دردناک در غزه را با دوربین تلفن همراهشان ضبط کنند و با مراجعه به سایت cafesoal.ir در بخش مربوط به این کمپین قرار دهند.

لواسانی اعلام کرد، بسته‌های احساسی و عاشقانه تصویری که به سایت برنامه فرستاده می‌شود، توسط تیمی به غزه برده می‌شود. با نمایش این بسته‌ها،‌ واکنش افرادی که آنها را می‌بینند ضبط و بعدها در برنامه روی آنتن می‌رود.

این کمپین 21 مردادماه با حضور محمدرضا هدایتی و شهرزاد کمال‌زاده رونمایی شد و آنها اولین پیام‌های تصویری‌شان را ضبط کردند.

همچنین مجری «کافه سوال» در 22 مردادماه میزبان سحر ذکریا و مجید واشقانی بود که به همین مناسبت به برنامه آمده بودند و آنها هم سومین و چهارمین نفری شدند که احساس خود به مردم غزه را در یک دقیقه بیان کردند.

«کافه سوال» شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از شبکه 2 سیما روی آنتن می‌رود.