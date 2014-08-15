۲۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۸

«کافه سؤال» عاشقانه‌های تصویری مردم ایران را به غزه می‌فرستد

كمپين «قلبم برای غزه» با رونمایی در برنامه «کافه سوال» با اجرای مژده لواسانی بسته‌های عاشقانه تصویری بازیگران و مردم را جمع‌آوری و به غزه ارسال می‌کند و بعدها واکنش بینندگان این تصاویر، از برنامه پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «کافه سوال» با اجرای مژده لواسانی به تازگی کمپینی با نام «قلبم برای غزه» را راه‌اندازی کرده که در آن چهره‌ها از جمله بازیگران و مردم می‌توانند یک دقیقه احساسشان درباره وقایع دردناک در غزه را با دوربین تلفن همراهشان ضبط کنند و با مراجعه به سایت cafesoal.ir در بخش مربوط به این کمپین قرار دهند.

لواسانی اعلام کرد، بسته‌های احساسی و عاشقانه تصویری که به سایت برنامه فرستاده می‌شود، توسط تیمی به غزه برده می‌شود. با نمایش این بسته‌ها،‌ واکنش افرادی که آنها را می‌بینند ضبط و بعدها در برنامه روی آنتن می‌رود.

این کمپین 21 مردادماه با حضور محمدرضا هدایتی و شهرزاد کمال‌زاده رونمایی شد و آنها اولین پیام‌های تصویری‌شان را ضبط کردند.

همچنین مجری «کافه سوال» در 22 مردادماه میزبان سحر ذکریا و مجید واشقانی بود که به همین مناسبت به برنامه آمده بودند و آنها هم سومین و چهارمین نفری شدند که احساس خود به مردم غزه را در یک دقیقه بیان کردند.

«کافه سوال» شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از شبکه 2 سیما روی آنتن می‌رود.

