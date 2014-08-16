میزان مرگ و میر ناشي از تصادف در خراسان شمالي کاهش یافت

علي هاديزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در چهارماهه نخست سال جاري 52 نفر در تصادفات برون شهری این استان جان باخته اند كه از اين تعداد 33 نفر مربوط به تصادفات برون شهري، 11 مورد در مسيرهاي خاكي و هشت مورد در مسیر جاده هاي روستايي بوده است.

به گفته وي ميزان كشته شدگان حوادث رانندگي طي چهارماهه نخست پارسال 75 نفر بوده كه اين ميزان در سال جاري كاهش داشته است.

اين مقام مسئول در پزشکی قانونی خراسان شمالی اظهار داشت: از تعداد فوت شدگان تصادفات سال جاري 37 نفر را مردان و 15 نفر زنان تشكيل مي دهند.

وي از رانندگان وسايل نقليه خواست تا به منظور سلامت خود، خانواده و سایر مسافرین، قوانين راهنمايي و رانندگي را به خوبي رعايت كنند.

مديركل پزشكي قانوني خراسان شمالي در ادامه در خصوص حوادث حين كار كه منجربه فوت شده اند گفت: سال گذشته تلفات حين كار نسبت به سال 91 افزايش داشت.

به گفته هاديزادگان پارسال 18 نفر براثر حوادثي كه حين كار رخ داده بود، جان خود را ازدست دادند.

وي اظهار داشت: حوادث حین کار به مصدومیت یا مرگی گفته می شود که متعاقب صدمات و یا عوارض ناشی از یک اتفاق غیرمنتظره و پیش بینی نشده در حین انجام کارفرد رخ مي دهد.

مديركل پزشكي قانوني استان سقوط از بلندی، برخورد با جسم سخت، برق گرفتگی و کمبود اکسیژن و... از جمله اين حوادث عنوان و بر رعايت قوانين كار نیز تاكيد كرد.