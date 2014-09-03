تلفات تصادفات در خراسان شمالي 18 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، علي هاديزادگان سه شنبه شب درجمع خبرنگاران افزود: طي چهارماهه نخست امسال در خراسان شمالي حوادث رانندگي 80 كشته برجاي گذاشت.

وی اظهارداشت: براین اساس در هر سه روز دو نفر جان خود را بر اثر حوادث رانندگي در این استان از دست داده اند.

هادیزادگان با بیان اینکه طی چهارماهه نخست سال 92، تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی این استان 97 نفر بوده‌است، افزود: تعداد تلفات حوادث رانندگی طی چهارماه نخست امسال نسب به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 18 درصدی داشته است.

به گفته هادیزادگان از كل تلفات حوادث رانندگی چهار ماهه اول سال جاری 57 نفر مرد و 23 نفر زن بوده‌اند.

وی با اشاره به خودرو درگیر در تصادفات منجر به فوت گفت: در چهار ماهه نخست امسال 36 درصد تلفات ناشی از تصادفات منجر به فوت، خودرو درگیر نداشته‌اند، این امر ناشی از بی احتیاطی راننده بوده که منجر به واژگونی یا انحراف به چپ خودرو و در نتیجه، فوت راننده و سرنشینان شده است.

مديركل پزشكي قانوني خراسان شمالي تصريح كرد: رانندگان بايد مقررات راهنمايي و رانندگي را به طور ويژه مورد توجه قرار دهند تا شاهد کاهش هرچه بيشتر تصادفات در استان باشيم.