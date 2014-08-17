اروپا متعهد به وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت عراق است/ضرورت کمک کشورهای منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه اروپا پس از گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز اقدامات تروریستی داعش در عراق تصمیم به ارسال کمک های نظامی به اقلیم کردستان گرفت و این در حالی بود که در دو ماه گذشته این نهاد که متشکل از 28 کشور اروپایی است اقدام چندانی برای توقف خشونت ها در عراق انجام نداده بود. برای اطلاع دقیق از مواضع اتحادیه اروپا در مورد بحران عراق با "ماجا کاسیانسیک" سخنگوی کمیسر امنیت سیاسی و روابط خارجی اروپا، به گفتگو نشستیم.

کاسیانسیک در پاسخ های خود به خبرگزاری مهر که توسط "سباستین برابانت" معاون سخنگوی کمیسر روابط خارجی اروپا در اختیار خبرگزاری قرار گرفت، با اشاره به نشست اخیر شورای اروپا در مورد عراق و همچنین بیانیه آن گفت: اتحادیه اروپا از کشورهای همسایه عراق و دیگر بازیگران منطقه می خواهد تا اقدامات خود را برای یافتن راه حلی بلند مدت برای خروج از بحران را افزایش دهند. ماحصل این گفتگو به شرح زیر است.

خبرگزاری مهر-سرویس بین الملل: هفته گذشته اتحادیه اروپا از برنامه کشورهای عضو برای ارسال تسلیحات به اقلیم کردستان عراق حمایت کرد، همانطور که می دانید این کشور از دو ماه قبل درگیر اقدامات داعش بود اما با این حال اتحادیه اروپا حمایت چندانی از دولت "نوری المالکی" انجام نداد دلیل این عملکرد بروکسل چیست؟

اتحادیه اروپا از حاکمیت، یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق حمایت کرده و تصمیم ما برای ارسال کمک به اقلیم کردستان بنا به درخواست دولت عراق مبنی بر لزوم تشکیل یک "پل هوایی" برای ارائه کمک های انسان دوستانه و همچنین نجات افرادی که در محاصره داعش گیر افتاده بودند، انجام شد.

اتحادیه اروپا پیش از این نیز اقدامات داعش در عراق و همچنین سوریه را محکوم کرده و از اقدامات آمریکا و سایر کشورها علیه این گروه در عراق حمایت کرده بود.

- آیا استعفای "نوری المالکی" از نخست وزیری عراق، تاثیری در مواضع اتحادیه اروپا در خصوص عراق دارد؟

همانطور که اشاره شد و در بیانیه اخیر شورای اروپا نیز مشهود است اتحادیه اروپا متعهد به اتحاد، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق بوده و از اقداماتی که در این راستا انجام می شود حمایت می کند. ما از نامزدی "حیدری العبادی" برای تشکیل کابینه جدید عراق حمایت کرده و این اقدام را یک نیاز فوری برای خروج عراق از وضعیت فعلی دانسته و تاکید می کنیم که کابینه آتی باید دولتی فراگیر بوده و پاسخگوی نیازهای مردم این کشور باشد. ما از رهبران سیاسی، مذهبی و طایفه ای عراق می خواهیم تا از تحولات اخیر سیاسی این کشور حمایت کنند.

- آیا امکان همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای منطقه همچون ایران و ترکیه علیه داعش وجود دارد؟

اتحادیه اروپا قویا حمایت خود را از عملیات کمک رسانی سازمان ملل در عراق اعلام کرده و از تمامی همسایگان عراق و دیگر کشورها می خواهد تا همکاری خود را برای یافتن راه حلی پایدار و بلند مدت برای خروج این کشور از بحران و همچنین مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی را افزایش داده و از اتحاد عراق نیز حمایت کنند.

- در بحران سوریه اعضای اتحادیه اروپا اقدام به حمایت تسلیحاتی از گروه هایی که با دولت سوریه در حال جنگ بودند کردند، برخی از این گروه ها هم اکنون به عراق نقل مکان کرده و در حال جنگ علیه کردها، شیعیان، سنی ها و دیگر قومیت های حاضر در این کشور هستند، بنابراین چگونه ممکن است شما از گروه هایی در سوریه حمایت کرده اما با همان گروه ها در عراق وارد جنگ شوید؟

در بحران سوریه نیز اتحادیه اروپا اقدامات داعش و دیگر گروه های تروریستی را محکوم کرده بود، ما از گروه های میانه رو در سوریه حمایت می کنیم. اتحادیه اروپا همچنین نقض حقوق اساسی بشر را در سوریه و عراق محکوم می کند. در همین راستا ما از هر اقدامی که در راستای حفظ وحدت عراق باشد حمایت می کنیم. کمیسیون اروپا با حمایت از قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه داعش اعلام می کند که به دقت انتقالات مالی میان داعش و حامیان مالی این گروه را زیر نظر دارد و اقدام این گروه در فروش نفت را نیز رصد می کند.

شورای اروپا همچنین از اقدامات دولت و همچنین گروه های محلی عراق در مبارزه با داعش حمایت کرده و در راستای مبارزه با تروریسم بر لزوم همکاری با عراق و نهادهای بین المللی در مبارزه با تروریسم تاکید می کند.

در نشست اخیر شورای اروپا در مورد تمامی این موارد بحث و رایزنی شده و بیانیه ای شامل پنج بند منتشر شده که بر حمایت قاطع از حاکمیت، وحدت، تمامیت ارضی عراق تاکید شده و از نامزدی حیدر العبادی برای تشکیل کابینه جدید عراق نیز استقبال می کند.

در این بیانیه پنج بندی بر لزوم مبارزه با داعش و همچنین همکاری های منطقه ای برای یافتن راه حلی پایدار برای حل بحران عراق نیز تاکید شده است.

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گفتگو از عبدالحمید بیاتی