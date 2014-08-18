به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تغییر و تحولات سیاسی در عراق و فعالیت گروه تروریستی داعش در بخش‌هایی از صنایع نفت این کشور همسایه، میزان قاچاق بنزین از ایران به عراق در طول چند ماه گذشته تاکنون افزایش یافته است.



آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که به طور متوسط روزانه 300 تا 350 هزار لیتر بنزین ایران به عراق قاچاق شده است و میزان قاچاق بنزین به این کشور همسایه روندی صعودی پیدا کرده است.



با افزایش انحراف این فرآورده استراتژیک نفتی به عراق، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با مشارکت دستگاه های مختلف ساز و کارهای جدیدی را برای مقابله با قاچاق سوخت به عراق در دستور کار قرار داده است.



از این رو پس از اجرای طرح "منطقه ای کردن سهمیه بنزین" در برخی از شهرهای مرزی استان کردستان، فروش بنزین هم با نرخ فوب به قیمت تعادلی در مرز پرویز خان استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.



سید رمضان هاشمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با اشاره به مصوبه کارگروه سوخت، گفت: مبنای قیمت فروش بنزین که پیشتر بر پایه نرخ ٢٤٠٠ تومان (قیمت فوب منطقه) محاسبه می‌شد، از ١٥ مرداد ماه امسال به نرخ تعادلی ٣٥٠٠ تومان افزایش یافته است.



این مقام مسئول با اعلام اینکه تا قبل از این مصوبه، بهای هر لیتر بنزین بر مبنای فوب منطقه ١٧٠٠ و برای خودروهای عراقی ١٤٠٠ تومان محاسبه می شد، تصریح کرد: با مصوبه جدید کارگروه سوخت درآمد کشور از محل فروش سوخت در مبادی مرزی به میزان قابل توجه‌ای افزایش می یابد.



فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان هم اخیرا با اشاره به وجود 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق و نبود سوخت در جایگاه‌های این کشور (به ویژه اقلیم کردستان عراق)، گفته است: بر این اساس طرح "منطقه ای کردن سهمیه بنزین" در دو شهرستان بانه و مریوان اجرایی شده است.



به گزارش مهر، با اجرای طرح "منطقه ای کردن سهمیه بنزین" تاکسی های برون شهری، خودروهای سواری شخصی و آژانس، در 24 ساعت شبانه روز 25 لیتر بنزین دریافت خواهند کرد.



علاوه بر این بنزین تخصیصی به تاکسی‌های شهری و وانت بارهای کم مصرف در یک شبانه روز 50 لیتر تعیین شده است، میزان سهمیه متعلقه به خودروهای بنزین سوز در طول ماه، معادل سهمیه بنزین تخصیص داده شده توسط ستاد سوخت است با این تفاوت که حداکثر وانت‌های پرمصرف 60 لیتر در شبانه روز و موتور سیکلت‌ها 10 لیتر در شبانه روز می‌توانند برداشت کنند.



دولت قبلی هم به منظور به منظور ساماندهی و مدیریت مصرف گازوئیل، طرح عرضه سهمیه منطقه‌ای این سوخت مایع در سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان عملیاتی کرد که با اجرای آن متوسط مصرف روزانه گازوئیل در هر یک از این استان‌ها بین 20 تا 25 درصد کاهش یافت.