به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بحران اوکراین موضوع مذاکرات وزیران خارجه آن کشور، روسیه، آلمان و فرانسه بود که پس از پنج ساعت شب گذشته در برلین به پایان رسید.

این مذاکرات در حالی به پایان رسید که طرفین حاضر در نشست چهارجانبه برلین بر دشوار بودن مباحث مطرح شده تاکید داشتند و البته ممکن است این مذاکرات ادامه پیدا کند.

"فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان، شب گذشته اعلام کرد: وزیران خارجه نتیجه گفتگوها را به اطلاع پایتخت های خود رسانده و احتمالا در روزهای دوشنبه و سه شنبه در مورد نحوه ادامه آنها توافق می‌کنند.

این مذاکرات در مورد بحران اوکراین است که روابط غرب و روسیه را دچار تنش هایی کم سابقه طی دهه های گذشته کرده است. علاوه بر وزیر خارجه آلمان، "پاول کلیمکین" همتای اوکراینی وی نیز اعلام کرد که دیداری بغرنج در برلین انجام شده است.

در عین حال خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام دیپلماتیک آن کشور که نامش را فاش نکرده می‌گوید با وجود سختی ها، پیشرفت هایی صورت گرفته است. وزیران خارجه این چهار کشور پیشتر نیز در آغاز ماه ژوئیه (ماه گذشته میلادی) دیدار و مذاکراتی در این رابطه انجام داده بودند. در آن تاریخ توافق شد تا یک گروه تماس با هدف ایجاد آتش بسی پایدار شکل گیرد.

در این گروه تماس تجزیه طلبان که در شرق اوکراین با نیروهای دولتی در حال جنگ هستند، نیز حضور دارند. وزیر خارجه آلمان پیش از مذاکرات روز یکشنبه گفته بود باید به هر شکلی از رویارویی احتمالی ارتش روسیه و اوکراین جلوگیری کرد.

از سوی دیگر مذاکرات روز گذشته در حالی انجام شدکه خشونت ها و درگیری ها میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی اوکراین همچنان ادامه داشته و به گزارش خبرگزاریها، روز یکشنبه شورشیان یک جنگنده اوکراینی را نیز سرنگون کردند.