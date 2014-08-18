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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰

اعتراض مردم زلزله زده به خدمات رسانی/ نبود مواد غذایی و آب معدنی در منطقه

اعتراض مردم زلزله زده به خدمات رسانی/ نبود مواد غذایی و آب معدنی در منطقه

ایلام - خبرگزاری مهر: امکاناتی نظیر چادر، مواد غذایی و آب معدنی به مردم نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی بخش مورموری در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود امکانات، خدمات دهی برای اسکان، نبود آب معدنی، مواد غذایی به شدت گله مند هستند.

هم اکنون مواد غذایی، آب معدنی و  چادر از مهمترین نیازهای مردم زلزله زده بخش مورموری است.

کد مطلب 2352330

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