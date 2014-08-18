اعتراض مردم زلزله زده به خدمات رسانی/ نبود مواد غذایی و آب معدنی در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی بخش مورموری در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود امکانات، خدمات دهی برای اسکان، نبود آب معدنی، مواد غذایی به شدت گله مند هستند.

هم اکنون مواد غذایی، آب معدنی و چادر از مهمترین نیازهای مردم زلزله زده بخش مورموری است.