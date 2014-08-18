به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار در نشست خبری پیش از بازی تیم های سپاهان با نفت تهران که بعد از ظهر امروز در روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: به نظرم بازی سختی با نفت تهران داریم. این تیم ما را در دو سال گذشته به دردسر انداخته بود و حتی در بازی هفته گذشته آنها مقابل استقلال صنعتی به پیروزی رسیدند. آن پیروزی برای ما هشداری بود که دیدار با نفت را ساده نگیریم.

وی در ادامه اضافه کرد: ما می خواهیم به نتایج خوب خودمان استمرار بدهیم ولی باید مراقب این دیدار هم باشیم. یکی از پست‌های دو تیم این است که به بازیکنان جدید و جوان میدان بدهند که این جای امیدواری دارد.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه تیم نفت دنبال پیروزی و رسیدن به صدر جدول است، افزود: در بازی نفت تهران با راه آهن یکی از اعضای کادر فنی ما به ورزشگاه و این مسابقه را آنالیز کرد. ما با دقت به تیم نفت نگاه کرده ایم. نفت ساختار جدید و نوینی دارد و خیز بزرگی برای صدر جدول برداشته است.

کرانچار با اشاره به اینکه سرمربی جدید نفت می خواهد با بازیکنان جوانش نتایج خوبی بگیرد، یادآور شد: به نظرم بازی فردا مسابقه زیبایی از آب در خواهد آمد. هرچند ما شجاع خلیل‌زاده را بخاطر محرومیت در اختیار نداریم. غیبت خلیل‌زاده کارمان را سخت می‌کند زیرا ما تمریناتمان را بر اساس حضور بازیکنی چون خلیل زاده انجام داده ایم ولی با این حال او جایگزین مناسب یعنی حسین مرادمند و علی احمدی را داریم.

وی در خصوص شرایط محرم نویدکیا هم گفت: نویدکیا از دو روز پیش به تمرین ملحق شده و آهسته آهسته می دود. به نظرم دو یا سه هفته دیگر نویدکیا می تواند به جمع سایر بازیکنان اضافه شود.

سرمربی سپاهان در پاسخ به این پرسش که آیا با روند خوب سپاهان در سه هفته اول لیگ می توان از الان این تیم را قهرمان لیگ برتر دانست یا خیر؟، تاکید کرد: نمی‌توانیم خودمان را قهرمان بدانیم. هنوز 27 هفته از لیگ برتر باقی مانده و هر تیمی می‌تواند در این بازه زمانی دچار بحران شود. با اینحال تلاش ما این است که روند خوبمان را ادامه بدهیم.

کرانچار در پایان درباره محرومیت سه جلسه‌ای شجاع خلیل‌زاده هم گفت: کارت زرد دوم خلیل‌زاده در بازی با استقلال درست بود. خطای خلیل‌زاده در آن صحنه موجه بود چراکه در غیر این صورت تیم حریف به ما گل میزد. با وجود این من به بازیکنانم تاکید کرده ام که هیچ وقت با داور صحبت نکنند و اجازه بدهند داور کارش را انجام بدهد. امیدوارم بازیکنان از این به بعد تحت هیچ شرایطی با داور صحبت نکنند.

تیم های فوتبال سپاهان و نفت تهران فردا سه شنبه در چارچوب هفته لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف همدیگر خواهند رفت.