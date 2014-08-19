دسترنج 60 ساله باغداران فردوس خشک شد / زلزله خاموشی که 1500 هکتار از باغها را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم خراط ازجمله آفات بالقوه چوبخوار در شهرستان فردوس محسوب می‏ شود که با توجه به تغییر در شرایط محیطی حاکم از جمله بروز خشکسالی‏ های متوالی، افزایش دما و پایین آمدن سطح آب‏های زیرزمینی، زمستان‏های ملایم، عدم رعایت بهداشت باغات در شهرستان‏ فردوس به وجود آمده است که با تداوم تغییرات آب و هوایی احتمال بالفعل شدن این آفت در دیگر شهرستان‏ها نیز وجود دارد.

این آفت در 10 الی 15 سال گذشته در شهرستان فردوس به صورت آفت بالفعل در درختان گردو مطرح است و هر روز در حال گسترش در سطح باغات این شهرستان است.

احتمال بالفعل شدن آفت در دیگر شهرستان های خراسان جنوبی

امسال نيز كرم خراط در باغ هاي شهرستان فردوس جولان می دهد و با بي رحمي هرچه تمام تر، تنه درختان را مورد هجوم قرار داده و خساراتي را كه محاسبه آن ها به آساني امكان پذير نيست، بر پيكر باغباني این شهرستان وارد كرده است.

در اين ميان آن چه مهم است درس گرفتن از اين حادثه براي جلوگيري از وارد آمدن خسارات در سال هاي آينده است زيرا آفات گياهي عمدتا بومي ايران مي باشند و هميشه بايد در انتظار طغيان آن ها باشيم، و پيش از طغيان بايد شيوه هاي كنترل آفات را به كار گرفت.

علاوه بر کرم خراط سوسک سرشاخه خوار که دارای شاخک بلندی است با بدنی کشیده به طول 20-18 میلی متر و عرض چهار میلی متر و به رنگ عمومی سیاه دیده می شود نیز درختان زرد آلو، سیب، گلابی، گیلاس این شهرستان را مورد همجوم قرار داده است.

ولي چند سال است كه از نقاط مختلف خراسان جنوبی اخبار طغيان كرم خراط و سوسک سرشاخه خوار به گوش مي رسد اين اخبار حكايت از آلوده شدن هزار و 500 هكتار از باغ هاي شهرستان فردوس به این دو آفت داشت و از آغاز مبارزه با آن در شهرستان نيز خبرهايي منتشر شد.

كارشناسان در اين شهرستان براي مبارزه با اين آفت به رعايت اصول باغباني از قبيل كود دهي، آبياري منظم و كافي، استفاده از سموم شیمیایی، برش شاخه درخت و نصب تله هاي فرموني تأكيد مي كنند.

سال هاست كه آفت كرم خراط و سوسک سرشاخه خوار در باغ ها این شهرستان به سرعت گسترش یافته و اكنون بسياري از روستاهاي سرسبز ديروز را به روستاهايي خشك و مخروبه تبديل كرده است و همچنین به گفته برخی از کارشناسان آثار کرم خراط در دیگر شهرستان های خراسان جنوبی نیز مشاهده شده است.

اعتبارات مبارزه با کرم خراط وسوسک سرشاخه خوار اختصاص نیافته است

مديرجهاد كشاورزي شهرستان فردوس در گفتگو با مهر اظهار کرد:عمليات مبارزه با كرم خراط در هزار و 500 هكتار از باغات اين شهرستان در حال انجام است.

عباسعلی غلامی افزود: كارشناسان مبارزه با آفات براي مبارزه با كرم خراط در باغ هاي اين شهرستان آموزش هاي لازم را به باغ داران ارائه داده اند که باغ داران نیز براي ريشه كني این آفات در باغ هاي آلوده اين شهرستان همكاري خوبي با جهاد کشاورزی این شهرستان داشته اند.

وي افزود: براي ريشه كني اين آفات، بريدن سرشاخه هاي آلوده و سوزاندن آن ها در خارج از باغ، تقويت درختان، استفاده ازگاز بوتان، آبياري و كود دهي به موقع از سوي باغ داران ضروري است.

وی عنوان کرد: خشکسالي 16 ساله اخیر که افت شديد آب و قنات ها و چشمه سارها را به دنبال داشته باعث گسترش آفات ثانويه از جمله پروانه کرم خراط در مناطق گرد و کاري بخش مرکزي شهرستان فردوس شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس تصریح کرد: براي مبارزه با کرم خراط تاکنون چند کارگاه آموزشي با حضور باغ داران گردو برگزار و نحوه مبارزه با اين کرم به آن ها آموزش داده شده است.

وي ادامه داد: تا کنون اعتبارات مورد نیاز برای مقابله با این کرم در این شهرستان اختصاص نیافته است.

باغهای فردوس به آفت های کرم خراط آلوده شد

غلامی از کشاورزان خواست براي جلو گيري از شيوع و گسترش آفات به ساير مناطق بلافاصله با مشاهده آثار و علايم خسارت مانند براده چوب و يا پژمردگي برگ سرشاخه ها نسبت به هرس آن اقدام کنند و در ساير موارد مانند آلودگي در تنه و شاخه هاي تنومند ضمن مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزي مبارزه با اين آفات خطرناک را جدي بگيرند.

وی با بیان اینکه هزار و 500 هکتار از درختان فردوس به آفت های کرم خراط آلوده شده است، عنوان کرد:گستج، فتح آباد، باغستان علیا، باغستان سفلی، باداموک، ترشیزوک و مهوید از جمله روستاهای شهرستان فردوس است که مبارزه با این آفات در آن ادامه دارد .

مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس با بیان اینکه لارو کرم خراط درون چوب مخفی می شود،افزود: سم پاشی برای مقابله با این آفت موثر نیست و باید با فرو بردن سیم مفتولی آغشته به سم در داخل دالان های فعال و بستن دالان، لارو را از بین برد.

وی بیان کرد: آفت کرم خراط ، آفتی است که درختان گردو و برخی از درختان غیرمثمر را مورد هدف قرار می دهد و کم کم سبب از بین رفتن درختان و خشک شدن آن می شود.

غلامی ادامه داد: آفات چوبخوار مانند کرم خراط و سوسک سرشاخه خوار درختان تشنه، ضعیف و رها شده را دوست دارند بنابراین باید با تقویت درختان با کودهای مناسب، از حمله این آفات جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه هرس سرشاخه های تازه آلوده شده و سوزندان آن روش مناسبی برای جلوگیری از نفوذ لارو به شاخه های قطور و در نتیجه حذف آفات است، بیان کرد: زرد آلو، گیلاس، گلابی، سیب، بادام و گردو بیشترین درختان خسارت دیده از این آفت هاست.

غلامی افزود: امسال اعتبار استانی براي مبارزه با آفات پيش بيني شده، اما هنوز تخصيص نيافته و به همین دلیل عملیات مبارزه با این آفات اجرا نشده است.

وی با اشاره به اینکه اين آفت ها، از 10 تا 15 سال قبل درختان این منطقه را گرفتار کرده است گفت:برای مبارزه کامل با این افت به بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مديرجهاد کشاورزي فردوس با اشاره به اینکه فعاليت و تخم گذاري آفت هاي کرم سرشاخه خوار و خراط از ارديبهشت تا اواخر خرداد است افزود: این آفت در اثر خشکسالی به وجود می آید و تنها راه ریشه کن شدن آن ، پایان خشکسالی است.

وی در پایان یادآورشد: در سال جاری کرم خراط به 20 تا 30 درصد باغات این شهرستان خسارت وارد کرده است.

خشکسالی مهمترین عامل هجوم کرم خراط و سرشاخه خوار

مسئول باغبانی مرکز جهاد کشاورزی باغستان شهرستان فردوس در گفتگو با مهر يكي از دلايلي كه عامل هجوم کرم خراط و سرشاخه خوار که تا اين حد به درختان آسيب مي رسانند ساختار سنتي احداث باغ در شهرستان فردوس عنوان کرد.

عباس امیرعباسی سنتي بودن باغ ها و كاشت درختاني كه مناسب منطقه نيستند، يكي از علل طغيان این آفات دانست.

وی بروز خشكسالي هاي اخير را در گسترش آفات اشاره کرد و افزود: خشکسالی ها اخیر باعث شده است که درختان دچار فقر موادغذايي و آب شوند و اين شرايط موجب مي شود كه آسيب پذيري آن ها در مقابل آفات بالا برود و در نتيجه درختان نتوانند به شكل طبيعي به مبارزه با آفات بپردازند.

درختان خشک بهترین بستر رشد آفت کرم خراط

وی ادامه داد: علاوه بر اين در خشکسالی های 15 ساله اخیر باعث شده است که درصدي از درختان خشك مي شوند و درختان خشك بهترين شرايط را براي رشد و نمو آفات فراهم مي كنند و به درختان سالم كه در مجاورت درختان آفت زده اند، آسيب مي زنند و آن ها را آلوده مي كنند.

مسئول باغبانی مرکز جهاد کشاورزی باغستان شهرستان فردوس باغ هاي رها شده را يكي از عوامل طغيان آفات درختان مي داند و مي گويد: يكي از مشكلاتي كه در این شهرستان وجود دارد، باغ هاي رها شده و متروكه است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی بي توجهي باغ داران را به توصيه هاي كارشناسي از عوامل آلوده شدن باغ ها به آفات مي داند و مي افزايد: يك مشكل جدي در مورد خود باغداران وجود دارد و آن نپذيرفتن توصيه هاي كارشناسي است.

امیرعباسی به روش های مقابله با کرم خراط و سوسک سرشاخه خوار اشاره کرد و افزود: براي مواردي همچون كرم خراط و سوسك سرشاخه خوار كه در درون بدنه درختان فعاليت مي كنند، مبارزه شيميايي موثري كه سطح وسيعي را از باغ ها پوشش دهد وجود ندارد چرا که محل فعاليت اين آفات در دسترس نيست و سم پاشي تأثيري بر آن ها ندارد.

وی در پایان به کشاورزان توصیه کرد: كه موضوع هرس مرتب باغ ها را جدي بگیرند و هر سال شاخه هاي پير و فرسوده را ببرند و در بيرون از باغ آن ها را بسوزانند.

صندوق بیمه پاسخگوی خسارات کشاورزان نیست

حسن فتعلی زاده یکی از کشاورزان شهرستان فردوس در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر دو نوع آفت باغات این شهرستان را تهدید می کند، افزود: یکی نوع آفات کرم خراط است که بیشتر درختان گردو را مورد همجوم خود قرار داده است و دیگری سوسک سرشاخه خوار است که بیشتر درختان دانه دار مانند: آلو، زرد آلو و گیلاس را تخریب می کند.

وی با بیان اینکه کرم خراط از 12 سال پیش در باغات گردو مشاهده شده است، افزود: مشاهده این کرم برای اولین بار از طریق شکستن شاخه درختان تو خالی بودن آنها مشاهده شد.

وی به آثار زیان بار این آفت اشاره کرد و افزود: کرم خراط باعث شده است که 80 درصد از درختان گردو کشاورزان از بین برود.

فتعلی زاده با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر درختان گردو کشاورزان به وسیله این آفت کرم خراط مورد هجوم قرار گرفته است، عنوان کرد: بیشتر این آفت در درختان ضعیف و کم آب مشاهده شده و در درختان سرسبز و قوی کمتر مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه مبارزه شیمایی با این آفت تاکنون تاثیر چندانی نداشته است، بیان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان بیشتر مبارزه مکانیکی با این آفت را توصیه می کند.

این کشاورز فردوسی با بیان اینکه مبارزه شیمایی مانند سم پاشی از طرف برخی از کشاورزان به کار برده می شود که این نیز بی تاثیر نیست و در رابطه با مقابله با این آفات کشاورزان این شهرستان بیشتر از روش های سنتی خود استفاده می کنند.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر یکی از روش های مقابله با این آفات برش شاخه درختان و سوزندان آنها بوده است که این عامل نیز بی تاثیر نبوده است و اگر به درخت آب زیاد داده شود درختان به حالت اولیه سرسبزی خود برمی گردند.

فتعلی زاده اظهارکرد: انتظار ما از صندوق بیمه توسعه بخش کشاورزی این است که محصول کشاورز را بیمه نکنند بلکه اصل درخت را بیمه کنند چرا که در حال حاضر این صندوق فقط میوه درختان را بیمه می کند در صورتی که درختان ما به وسیله این آفات ها کاملا از بین می روند.

وی با بیان اینکه بارآوری درختان گردو نسبت به دیگر درختان طولانی تر است، افزود: با وجود این آفات دسترنج 50 و 60 ساله کشاورز از بین رفته است.

وی افزود: توقع ما از جهاد کشاورزی این است که خسارت واردشده به باغدان این شهرستان را برآورد کند و نسبت به پرداخت آن اقدام و یا حداقل محصولات مقاوم تری که با شرایط آب و هوایی منطقه سازگار است به کشاورزان پیشنهاد کند.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر سرمایه بسیاری از کشاورزان این شهرستان با هجوم این آفات از بین رفته است.

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گزارش: حکیمه مصطفایی