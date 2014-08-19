درآمد غیر شهریه ای دانشگاه باید پژوهش محور و دانش بنیان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باقری در نشست خود با معاونین ،روسای دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی، مدیران و مسؤولان دانشگاه آزاد بندرعباس، تجمیع واحد علوم وتحقیقات هرمزگان را با این واحد دانشگاهی به فال نیک گرفت و افزود: صرفه جویی در وقت و هزینه ها، هم افزائی علمی، کیفی سازی و حرکت های پژوهش محور در تجمیع دانشگاه ها، نوید روزهای خوب پیشرفت و توسعه علمی و پژوهشی در عرصه های رقابت های ملی و بین المللی می دهد.

وی کسب افتخارات متعدد توسط دانشگاه آزاد به خصوص واحد بندرعباس در مسابقات و المپیادهای علمی، پژوهشی، ورزشی و... را در سطوح ملی و بین المللی ستود و افزود: این افتخارات و مسببین کسب این افتخارات باید مورد قدردانی و بزرگنمایی قرار بگیرند تا سایر دانشجویان نیز با الگو برداری از این منش اخلاقی حرکت های توسعه و پیشرفت شخصی و جمعی خود را رقم بزنند.

دکتر باقری، ایجاد انگیزه، پژوهش محوری، انتخاب استراتژی مناسب و استمرار بخشیدن به حرکت های علمی، پژوهشی را از وظایف هیئت علمی و مسئولان مربوطه دانست و گفت: لازمه این کار، وجود اساتید مجرب، با انگیزه، کارآمد و نوآور است تا موتور محرکه دانشجویان را به حرکت وا دارد و زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم سازد.

دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با تاکید بر انتشار مجلات علمی وپژوهشی؛ فرهنگی و هنری ،خواستار پیگیری جدی این موارد شد و گفت: تعداد مجلات علمی واحد باید به پشتوانه اعضای هیات علمی هر دانشکده فعال و انجمن های علمی و پژوهشگران جوان نیز وارد این عرصه حساس علمی شوند.

وی افزایش تعاملات دانشگاه با صنعت را جدی و حیاتی قلمداد کرد و افزود: برای ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر باید با اندیشیدن تدابیر مناسب ،پیوند دانشگاه را با صنعت مستحکم و پایدارتر کنیم تا بتوانیم با بهره برداری بهتر از این موضوع ، راه پیشرفت دانشجویان را فراهم کنیم.

دکتر مهدی باقری با اشاره به آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در آینده نزدیک ،گفت : کلیه مناسبات رفاهی ، اطلاع رسانی ،نظافت ، خدمات دهی و فعال عمل نمودن ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید باید به نحو احسن صورت گیرد تا خللی در کار ثبت نام دانشجویان صورت نگیرد و خانواده های آنان نیز باید در مکانی مناسب و در شان دانشگاه مورد پذیرایی و استقبال قرار گیرند.

وی با قدردانی از همه مسئولان دانشگاه خواست تا با همدلی، همراهی و تشریک مساعی در امور بتوان قله های بالندگی و افتخار را فتح کرد و پرچم دانشگاه آزاد اسلامی را در عرصه های جهانی و بین المللی بیشتر به اهتزاز در آورد.