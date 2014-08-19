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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۴۶

شاطری:

معاینات روانپزشکی در پزشکی قانونی استان سمنان 27 درصد کاهش یافت

معاینات روانپزشکی در پزشکی قانونی استان سمنان 27 درصد کاهش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: معاينات روانپزشكي در پزشکی قانونی این استان 27 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاطری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان از كاهش 27 درصدي معاينات روانپزشكي در این استان خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست سال جاري، آمار معاينات روانپزشكي در استان 105 مورد بود كه از اين تعداد 39 نفر زن و 66 نفر مرد بودند.

وی افزود: اين آمار در مدت مشابه طی سال گذشته 144 مورد شامل 53 زن و 91 مرد بوده است که حکایت از این دارد که آمار معاينات روان‌پزشكي در سال جاري به ميزان 27 درصد كاهش يافته است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان تصریح کرد: معاينات روانپزشكي شامل معاينات تحمل كيفر حبس، بررسي جنون و مسئوليت كيفري، بررسي سلامت براي فرزند خواندگي، اهداء جنين، از كار افتادگي، استخدام، اجراي حكم، گواهي رشد، اختلال هويت جنسي، بررسي صلاحيت جهت اداره امور مالي و سرپرستي و ... است.

کد مطلب 2353095

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