به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه امشب اول شهریور ماه ساعت 20:30 هتل نارنجستان میزبان هنرمندان و سینماگران خواهد بود تا طی مراسم افتتاحیه ای دومین دوره این جشنواره در مازندران کلید بخورد. در این مراسم علاوه بر تجلیل از سعید پورصمیمی، چنگیز جلیلوند و فاطمه گودرزی قرار است برگزیدگان چهار بخش «سینما-ویدئو»، «پویانمایی»، «طرح و ایده فیلمنامه» و «عکس، پوستر و آنونس فیلم» این دوره از جشنواره نیز معرفی شوند.
در این مراسم که اجرای آن را محمد سلوکی بر عهده دارد، مازیار فلاحی از خوانندگان پاپ کشورمان اجرایی خواهد داشت.
در این دوره از جشنواره علاوه سینماهای شهر آمل، در سینما فلسطین نیز فیلم های راه یافته به بخش نهایی این دوره به نمایش عمومی در می آید.
دومین جشنواره بین المللی فیلم ویدئویی تهران (یاس) اول تا ششم شهریور ماه سال جاری همزمان در تهران و مازندران برگزار می شود.
به نسخه خانگی اهمیت دهیم، تا مخاطب رغبت کند آن ها را بخرد
مسعود رایگان با اشاره به این موضوع که جشنواره فیلمهای ویدئویی میتواند باعث بالا رفتن کیفیت آثار در بخش نمایش خانگی شود، گفت: موسسههای رسانههای تصویری میتواند با شخصیت دادن به فیلمها و توجه به طرح جلد و پوستر فیلمهای ویدئویی به این آثار کمک کند.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره وضعیت فیلمهای ویدئویی گفت: جلد فیلمهای ویدئویی باید در کیفیت بهتری عرضه شود که درشان موسسه رسانههای تصویری باشد، باید به طرح جلدهای فیلم و پوستر شخصیت داد تا مخاطب با دیدن آن رغبت برای خرید داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در همه کشورها همه فیلمها به چند زبان زیرنویس دارند چرا که این کار به فیلمها شخصیت میدهد اما متاسفانه در فیلمهای ما چنین چیزی وجود ندارد
بازیگر فیلم «برلین منفی ۷» یادآور شد: با توجه به این که موسسه رسانههای تصویری وابسته به سازمان سینمایی است باید تبلیغاتش در زمینه آگاهی بخشی برای این فیلمها بیشتر از گذشته باشد. با توجه به این که عموم مردم در منزل این فیلمها رو میبینند و نمیتواند به سینما بروند بنابراین این فیلمها باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
رایگان عنوان کرد: باید تمهیدی اندیشیده شود تا موسسه رسانههای تصویری مردم را به تماشای این نوع فیلمها کنند ترغیب کنند تا دیگر لازم نباشد مخاطبان علاقمند فیلمها را در پرده ۱۳ متری ببینند.
بازیگر «بوسیدن روی ماه» درباره کیفیت فیلمهای ویدئویی و حضور آنها در جشنواره فیلم «یاس» که متخص این نوع فیلم هاست عنوان کرد: ابتدا باید گفت باید برای فیلمهایمان شخصیت قائل شویم تا فیلمهایمان با سهولت بیشتری به فروش برسد و مخاطبان ترغیب به دیدن آنها شوند اگر این کار صورت گیرد خود به خود فیلمها نیز کیفیتشان بالا میرود.
وی با بیان این که فیلمهای ویدئویی در کشورهای دیگر جایگاه خوبی دارد، گفت: فیلمهای ویدئویی در کشورهای دیگر از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است و با قیمت بالایی هم به فروش میرسند. به طور کلی فیلمهای ویدئویی فیلمهای رسانهای هستند که میتواند با سیاست گذاری درست به جایگاه خود برسد.
رایگان درباره عرضه فیلمهای ویدئویی در کشورهای دیگر تصریح کرد: اگر کیفیت فیلمهای ویدئویی بالا برود، میتوان آنها را در کشورهای دیگر عرضه کرد اما باید توجه داشت که این فیلمها حتما زیرنویس داشته باشند تا آنها بتوانند از این فیلمها استفاده کنند.
بازیگر «زادبوم» درباره نسخه قاچاق فیلمهای نمایش خانگی اضافه کرد: متاسفانه این معضل موضوع تازهای نیست و در گذشته هم با آن مبارزه شده است. زمانی نیروی انتظامی کمک کرد تا جلوی این کار گرفته شود و انها را جمع آوری میکرد اما به یکباره متوقف شد و دیگر هم پیگیری نشد. بهرحال این کار همت جدی میخواهد زیرا اگر جلوی آن گرفته نشود آسیب بسیار جدی به بخش فرهنگ وارد میشود.
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