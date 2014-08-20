به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام همایون شجریان آمده است:
«چه ميتوان كرد وقتي معشوق، سيمين هميشه عاشق را صدا ميزند. وقتي لحظه ديدار فرا ميرسد.
آن زمان كه خواندن را با هواي گريهات آغاز كردم، كلام تو صداي مرا تا گرمترين و امنترين نقطه قلبها برد و در اين شبها كه چرا رفتي ات را بر صحنه فرياد مي كشم، باز اين نگين شعر توست كه بر صحنه ها ميدرخشد. اين چه سرّيست در سرنوشت من كه هر بار با شعر تو محبوب مي شوم. در فهم من تنها جادوي عشقي است كه در شعر تو زندگي مي كند. رفتي و وطني در سوگت نشست.»
همچنین شب گذشته همزمان با درگذشت سیمین بهبهانی گروه کنسرت «چرا رفتی» به خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی تهمورس پورناظری اجرای خود را در کرمان به این شاعر فقید تقدیم و به یاد او یک دقیقه سکوت کردند.
همایون شجریان در آغاز این برنامه گفت: متاسفانه بانو سیمین بهبهانی امروز صبح درگذشت. ایشان بعد از چند هفته بستری شدن در بیمارستان به کما رفت و شب گذشته در حالی که علایم بهبودی مشاهده شده بود بر اثر ایست قلبی و تنفسی دار فانی را وداع گفت.
او ادامه داد: من از هوای گریه تا چرا رفتی از تصنیف های او استفاده کردم و هربار که با شما علاقه مندان صحبت کردم نشان دادید که این دو تصنیف بیش از همه کارها به دلتان نشسته است. در کارهایم خیلی به سیمین بهبهانی مدیون هستم و کنسرت امشب را به روح بلند سیمین بهبهانی تقدیم می کنم و تقاضا می کنم قبل از آغاز برنامه به احترام این بانو یک دقیقه سکوت کنید.
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