به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام همایون شجریان آمده است:

«چه مي­‌توان كرد وقتي معشوق، سيمين هميشه عاشق را صدا مي­‌زند. وقتي لحظه ديدار فرا مي‌­رسد.

آن زمان كه خواندن را با هواي گريه‌­ات آغاز كردم، كلام تو صداي مرا تا گرم­ترين و امن­ترين نقطه قلب­ها برد و در اين شب­ها كه چرا رفتي­ ات را بر صحنه فرياد مي­ كشم، باز اين نگين شعر توست كه بر صحنه­ ها مي­درخشد. اين چه سرّي­ست در سرنوشت من كه هر بار با شعر تو محبوب مي­ شوم. در فهم من تنها جادوي عشقي است كه در شعر تو زندگي مي­ كند. رفتي و وطني در سوگت نشست.»

همچنین شب گذشته هم­زمان با درگذشت سیمین بهبهانی گروه کنسرت «چرا رفتی» به خوانندگی همایون شجریان و آهنگ­سازی تهمورس پورناظری اجرای خود را در کرمان به این شاعر فقید تقدیم و به یاد او یک دقیقه سکوت کردند.

همایون شجریان در آغاز این برنامه گفت: متاسفانه بانو سیمین بهبهانی امروز صبح درگذشت. ایشان بعد از چند هفته بستری شدن در بیمارستان به کما رفت و شب گذشته در حالی که علایم بهبودی مشاهده شده بود بر اثر ایست قلبی و تنفسی دار فانی را وداع گفت.

او ادامه داد: من از هوای گریه تا چرا رفتی از تصنیف های او استفاده کردم و هربار که با شما علاقه مندان صحبت کردم نشان دادید که این دو تصنیف بیش از همه کارها به دلتان نشسته است. در کارهایم خیلی به سیمین بهبهانی مدیون هستم و کنسرت امشب را به روح بلند سیمین بهبهانی تقدیم می کنم و تقاضا می کنم قبل از آغاز برنامه به احترام این بانو یک دقیقه سکوت کنید.