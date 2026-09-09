انفجار در شمال ادلب با ۱۳ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه از شنیده شدن صدای انفجار در ریف شمالی ادلب خبر داد.
خبرنگار الاخباریه سوریه نیز از مجروح شدن شماری از غیرنظامی در پی این انفجار نامشخص در نزدیکی شهر سرمدا خبر داد.
وزارت دفاع سوریه خبر داد که یک انفجار در یک انبار موقت که برای جمعآوری سلاحها و بقایای جنگی پیش از انتقال آنها در نظر گرفته شده بود در نزدیکی شهر سرمدا در شمال ادلب رخ داده است.
بنا بر اعلام این وزارتخانه این انفجار منجر به مجروح شدن تعدادی از کارکنان وزارتخانه شده است.
این وزارتخانه بیان کرد که یگانهای آن با هماهنگی مقامات مربوطه برای ایمنسازی محل حادثه در حال تلاش هستند.
در این خصوص خبرنگار الاخباریه گفت که در پی این انفجار ۸ نفر مجروح شدند.
الحدث به نقل از یک منبع محلی در ادلب از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰ نفر دیگر در جریان انفجار انبار مهمات در اتوبان سرمدا خبر داد.
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