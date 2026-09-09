به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران کهگیلویه و بویراحمد با گلایه از برخی رویکردهای یکسویه در پوشش اخبار پروژههای عمرانی، اظهار کرد: رسانهها باید عملکرد پروژهها را از روز آغاز تا وضعیت امروز برای مردم تشریح کنند و در کنار مشکلات، پیشرفتها و دستاوردهای انجامشده نیز دیده شود.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی اجراشده در استان، از جمله بلوار اقتدار، طرحهای حوزه آب و پروژههای آسفالت، افزود: گاهی صرفاً مشکلات و نواقص یک پروژه مورد توجه قرار میگیرد، در حالی که باید هزینههای ناشی از اجرا نشدن طرحها نیز برای مردم روشن شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مقاومت در برابر اجرای پروژهها نیز هزینههایی برای مردم به همراه دارد و این هزینهها تنها مالی نیست؛ بلکه زمان، سوخت و انرژی مردم نیز در مسیرهای طولانی و ترافیک صرف میشود.
شهامت با دفاع از عملکرد شهرداران، گفت: رویکرد مدیریت جدید بر تعامل، گفتوگو و همراهی استوار است و باید از برخوردهای سلبی و «یقهگیری» فاصله گرفته و با مهربانی و تعامل مسائل را پیش برد.
وی با اشاره به ضرورت الگوبرداری از رویکردهای مدیریتی استاندار و توصیههای نهجالبلاغه، ادامه داد: همه ارکان نظام، از مجموعههای نظامی و دولتی گرفته تا دستگاههای اجرایی، باید برای پیشبرد طرحها و رفع موانع موجود در کنار یکدیگر قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر نقش رسانهها در شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کرد و گفت: رسانهها باید در کنار مطالبهگری و بیان مشکلات، فضای امیدآفرینی را نیز تقویت کنند.
شهامت افزود: انتظار ما از رسانهها این است که پوشش خبری آنها تنها به مشکلات محدود نشود، بلکه خدمات، دستاوردها و روند پیشرفت پروژهها نیز برای مردم تبیین شود تا جامعه تصویر دقیقتری از اقدامات انجامشده داشته باشد.
وی با اشاره به پروژه بلوار اقتدار، بیان کرد: تاکنون کمتر درباره خدمات انجامشده در این پروژه و ظرفیتهای اشتغالزایی آن برای مردم توضیح داده شده است و لازم است ابعاد مختلف این طرح و آثار آن برای افکار عمومی تشریح شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: نقد و مطالبهگری رسانهها ضروری است، اما این مطالبهگری زمانی میتواند به حل مسائل کمک کند که در کنار مشکلات، اقدامات انجامشده، موانع موجود و مسیر طیشده نیز به شکل منصفانه برای مردم روایت شود.
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