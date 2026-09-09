انتشار نسخه ویژه نابینایان «راکی» با صدای کامبیز دیرباز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سوینا در تازهترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی کلاسیک «راکی» به کارگردانی جانجی.آویلدسن را با صدای کامبیز دیرباز پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر میکند.
این برنامه قسمت ۴۶ از سینماکلاسیک سوینا است که زیرنظر گلاره عباسی تولید میشود.
محدثه واعظیپور، متن روایت فیلم را نوشته و پژمان تیمورتاش بر ضبط آن نظارت کردهاست. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.
نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «راکی» روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر میشود.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به فایل صوتی فیلمهای سینمایی توضیحدار دسترسی داشته باشند.
ساخت تیزر توسط افشین ضیائیان انجام شده است.
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