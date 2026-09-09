بازگشت به دوران شکوه و آشوب؛ دو اثر تازه از دل تاریخ خراسان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سخن با انتشار دو کتاب از مهدی سیدی فرخد و یامان حکمت تقی آبادی، «رسم وزیرکشی» و ارائه «بهگزین تاریخ بیهقی»، دریچهای نو به سوی تاریخ پرماجرا، فرهنگی و اجتماعی خراسان در دوران گذار از سامانیان به غزنویان میگشاید.
رسم وزیر کشی» کاوشی در گذار قدرت؛ از سامانیان تا سلجوقیان
انتشارات سخن با انتشار کتاب «رسم وزیرکشی»، تجربهای مستند و در عین حال روایی از دوران حساس تاریخی خراسان را پیش روی مخاطبان قرار میدهد. این اثر، وقایع ۶۰ سال پرفراز و نشیب (از حدود سال ۳۷۰ تا ۴۳۰ قمری) را روایت میکند؛ دورانی که از اواخر حکومت سامانیان آغاز شده، با ظهور غزنویان ادامه یافته و تا رسیدن ترکمانان سلجوقی به خراسان ادامه دارد.
این کتاب با رویکردی «شبهداستانی اما مستند»، به بررسی ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیای خراسان میپردازد. محوریت این روایت بر احوال شخصیتهای برجستهای همچون حسنک، فردوسی، ابوالسعیید ابوالخیر، خاندان سیمجور، وزیر ابوالعباس اسفرایینی و خاندان ابو منصور عبدالزاق توسی استوار است و در نهایت به دوران سلطان محمود و مسعود غزنوی میرسد. این کتاب برای کسانی که به دنبال درک کلی و عمیق از ساختار سیاسی و اجتماعی نیمه دوم سده چهارم تا نیمه اول سده پنجم هجری هستند، منبعی ارزشمند محسوب میشود.
این کتاب را مهدی سیدی فرخد و یامان حکمت تقیآبادی نوشته اند، و انتشارات سخن آن را در ۲۲۸ صفحه با قیمت ۷۵۰ هزار تومان منتشر کرده است.
بازخوانی موضوعی شاهکار ابوالفضل بیهقی
در کنار آن؛ کتاب «بهگزین تاریخ بیهقی» نیز با رویکردی متفاوت منتشر شده است. این کتاب برخلاف روایتهای خطی معمول، یک روایت «موضوعی» است که برترین و خواندنیترین بخشهای اثر ماندگار ابوالفضل بیهقی را بدون پایبندی به توالی زمانی اصلی، گرد هم آورده است.
بخش عمده این گزیده به «فروگیریها» اختصاص یافته است؛ از ماجراهای دراماتیک حسنک و اریارق و غازی آلتونتاش گرفته تا سرگذشت شخصیتهایی چون حاجب سباشی، بگتغدی و علی دایه. علاوه بر این، خواننده با طیف گستردهای از تجربههای انسانی از جمله عیش و عشرت، آیینها و جشنها، مراسم مرگ و ماتم، زهد، پرهیز و نبردهای خونین روبرو خواهد شد. لازم به ذکر است که مطالب این کتاب از نسخههای تصحیحشده توسط دکتر مهدی سیدی و دکتر محمدجعفر یاحقی استخراج شده و با دقت بالایی بازخوانی و اصلاح شده است تا تجربهای تازه و شگفتانگیز از جهان بیهقی را رقم بزند.
این کتاب نیز بر اساس تصحیح تاریخ بیهقی یاحقی و سیدی، به قلم مهدی سیدی و با کوشش شیرین سیدی توسط انتشارات سخن در ۴۱۲ صفحه با قیمت ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان منتشر و عرضه شده است. طبق اعلام نشر سخن، علاقمندان میتوانند برای تهیه این آثار، از فرصت ویژه و تخفیف انتشارات سخن تا تاریخ ۲۷ شهریور بهرهمند شوند.
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