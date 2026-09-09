خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علی شهسوار*: هفته گذشته وقوع سه تصادف منجر به فوت در شهرستان شاهرود، بار دیگر نگرانی مردم و فعالان مدنی را به دنبال داشت؛ حوادثی که در دهملا و محور مجن در شمال شهرستان شاهرود، جان هفت نفر را گرفت و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد.

در یکی از تلخ‌ترین حوادث، محور مجن به شاهرود شاهد تصادفی مرگبار بود که جان سه تن از هنرمندان مطرح و برجسته کشور را گرفت و داغی سنگین بر دل جامعه هنری و مردم شاهرود و ایران گذاشت.

ابعاد این حادثه به اندازه‌ای بود که پیام‌های تسلیت و همدردی از سوی محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شماری از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی صادر شد.

یک سناریوی تکراری

بر اساس گزارش‌ها، در بررسی‌های انجام‌شده، عوامل انسانی از جمله «سرعت غیرمجاز»، «خواب‌آلودگی» و «عدم توجه به جلو» از سوی رانندگان دو خودرو و همچنین وضعیت راه، هر کدام سهمی در وقوع حادثه داشته‌اند و سهم تقصیر میان عوامل انسانی و دستگاه متولی راه، ۵۰ به ۵۰ اعلام شده است.

اما آیا واقعاً حق مطلب با چند گزاره اداری ادا می‌شود؟ آیا با تعیین سهم تقصیر، جان از دست‌رفته هموطنانمان بازمی‌گردد و داغ خانواده‌های عزادار التیام می‌یابد؟ آیا می‌توان به سادگی از کنار نواقص آشکار برخی محورهای مواصلاتی گذشت؟

هر ناظر منصفی که تنها یک بار از محور شاهرود ـ مجن بازدید کند، می‌تواند با برخی کاستی‌های ایمنی این مسیر مواجه شود؛ پرسش‌هایی که سال‌هاست درباره این محور مطرح است و همچنان نیازمند پاسخ و اقدام عملی است.

چرا پروژه نصب نیوجرسی در این مسیر پرتردد نیمه‌کاره رها شده است؟ چرا علائم هشداردهنده و تجهیزات ایمنی به میزان کافی وجود ندارد؟ چرا پوشش دوربین‌های کنترل سرعت در این محور حادثه‌خیز کامل نیست؟ و چرا برای رفع نقاط حادثه‌خیز این مسیر، اقدامات پیشگیرانه و مؤثر متناسب با میزان تردد و خطرپذیری آن انجام نمی‌شود؟

این پرسش‌ها تنها بخشی از دغدغه‌های موجود درباره راه‌های شهرستان شاهرود است؛ دغدغه‌هایی که به محور مجن محدود نمی‌شود و سایر راه‌های مواصلاتی حیاتی شرق استان سمنان را نیز دربرمی‌گیرد.

ضرورت خروج از تمرکزگرایی

محور استراتژیک شاهرود ـ توسکستان نیز با حجم فزاینده ترددها، با چالش‌های جدی در حوزه ایمنی و نگهداری مواجه است.

کاهش کیفیت آسفالت در برخی مقاطع، نبود خط‌کشی مناسب در بخش‌هایی از مسیر و حذف یا کمرنگ شدن خطوط حاشیه‌ای، شرایطی ایجاد کرده که ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی این محور را دوچندان می‌کند.

در دیگر محورهای مواصلاتی منطقه از جمله شاهرود ـ طرود، شاهرود ـ آزادشهر، شاهرود ـ میامی و میامی ـ سبزوار نیز مسائل و کاستی‌هایی وجود دارد که نیازمند توجه و رسیدگی است.

تکرار حوادث مرگبار در این محورهای مواصلاتی نشان می‌دهد که ارتقای ایمنی راه‌ها و تقویت نظارت بر شبکه گسترده جاده‌ای شرق استان سمنان باید به یکی از اولویت‌های جدی مدیریت اجرایی استان تبدیل شود.

از همین رو، مطالبه دیرینه برای تشکیل و استقرار «اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شرق استان سمنان» با مرکزیت شاهرود، بار دیگر مطرح شده است؛ مطالبه‌ای که هدف آن، بهبود نظارت، تسریع در رسیدگی به نقاط حادثه‌خیز و تسهیل روند تخصیص و مدیریت منابع برای راه‌های این منطقه است.

انتظار مردم از دولت

اکنون انتظار شهروندان، نخبگان و نمایندگان مردم این است که مدیریت عالی استان سمنان، با نگاهی ویژه به وضعیت راه‌های شرق استان، موضوع ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شاهرود را با جدیت بیشتری دنبال کند.

تخصیص اعتبارات ملی و استانی، شناسایی و رفع فوری نقاط حادثه‌خیز، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ایمنی، تقویت علائم و تجهیزات هشداردهنده و توسعه سامانه‌های کنترل سرعت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش حوادث جاده‌ای مؤثر باشد.

امنیت راه‌ها یک موضوع تجملی یا صرفاً ترافیکی نیست؛ بلکه مستقیماً با حفظ جان انسان‌ها ارتباط دارد. هرگونه تأخیر در تأمین اعتبار، اجرای طرح‌های ایمنی یا تصمیم‌گیری درباره نقاط حادثه‌خیز، می‌تواند هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کند.

پیشگیری از یک فاجعه، هم کم‌هزینه‌تر و هم انسانی‌تر از سوگواری پس از وقوع حادثه است؛ بنابراین انتظار می‌رود پیش از آنکه حادثه‌ای دیگر، خانواده‌ای را داغدار و جامعه‌ای را عزادار کند، برای ایمن‌سازی راه‌های شرق استان سمنان تصمیمی جدی و عملیاتی گرفته شود.

* فعال رسانه ای