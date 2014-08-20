به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سعودی عکاظ گزارش داد: عملیات تخریب املاک و مستغلات واقع در بخش غربی منطقه مرکزی اطراف مسجدالنبی (ص) در چارچوب طرح ملک عبدالله برای توسعه آن آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، شرکت مجری طرح، اولین ساختمان در غرب حرم مطهر را تخریب کرد و کار تخریب دیگر ساختمان‌ها همچنان ادامه خواهد یافت تا پس از تخریب تمام ساختمان‌های واقع در محدوده طرح توسعه، مرحله بعدی طرح آغاز شود.

ابراهیم بن عبدالعزیز العساف وزیر دارایی عربستان ضمن بازدید از روند اجرای طرح توسعه حرم مطهر نبوی (ص) و بررسی مرحله بعدی طرح خواستار رفع موانع احتمالی پیش روی اجرای طرح شد.

عکاظ نوشت: انتظار می‌رود با اجرای این طرح، ظرفیت حرم مطهر نبوی (ص) به حدود یک میلیون و 600 هزار نفر برسد که اجرای این طرح، اماکن نماز در حرم را به میزان سه برابر مساحت فعلی افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، اجرای طرح توسعه حرم مطهر نبوی (ص) به سبب افزایش روزافزون تعداد زائران و با هدف حل مشکل ازدحام در حرم انجام می‌شود.