تظاهرات صدها هزار نفری در صنعا و صعده/مردم : از خواسته های خود کوتاه نمی آییم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شرکت کنندگان در این تظاهرات گسترده، ضمن محکوم کردن دخالت خارجی در یمن بر وحدت ملت یمن تاکید کردند.

مردم یمن با محکوم کردن سیاستهای اقتصادی دولت فعلی از جمله افزایش قیمت سوخت، از عبدربه هادی رئیس جمهور این کشور خواستند هیئتی را به صعده برای بررسی مطالباتشان اعزام کند.

عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله، از مردم یمن خواسته بود امروز پس از نماز جمعه، مرحله دوم انقلاب مسالمت آمیز خود را برای سرنگونی دولت آغاز کنند.

وی تاکید کرده بود تحرکات مردم مسالمت آمیز بوده و هرگز حرکت طایفه ای و منحصر به منطقه خاصی نیست، بلکه همه مردم یمن را در برمی گیرد.

وی با محکوم کردن جنایات داعش این سئوال را مطرح کرد که چرا داعش که مدعی حمایت از حقوق مسلمانان است و بر اساس همین ادعا به سوریه و عراق حمله کرده، با رژیم صهیونیستی وارد جنگ نمی شود.

احمد عبدالرحمن خبرنگار المیادین از صنعا از نصب چادر توسط معترضان در مقابل برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت کشور خبر داد.

مردم تاکید کرده اند هرگز از مطالبات خود چشم پوشی نخواهند کرد.

خبرنگار المیادین از اصرار انصارالله بر لغو تصمیم دولت در حذف سوبسید انرژی خبر داد. وی از وجود اطلاعاتی مبنی بر نشانه های دستیابی به توافق میان الحوثی ها و هیئت وابسته به حکومت یمن خبر داده است.

بر اساس این گزارش، صدها هزار یمنی در صنعا تظاهرات کردند که از قشرهای مختلف مردم یمن بودند.