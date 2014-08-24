به گزارش خبرنگار مهر، امام صادق (ع) فرموده "مسافرت بايد براى يكى از اين سه امر باشد: تهيه توشه آخرت، تامين معاش زندگى لذت مباح و تفريح سالم و غير حرام. " زيارت خانه خدا، هم سفر است، هم حج، هم براى مسلمين منافع مادى و اجتماعى دارد، هم آگاهى بخش و وحدت آفرين است، هم دشمن شكن و دوست نواز است. سازندگى اش ‏بسيار است و نقش تربيتى و اجتماعى و سياسى آن، بس عظيم و كارساز، نخستين گام حج، با سفر آغاز مى‏شود و سر فصل زيارتها حج‏ خانه خدا است.

حج، سنگ بنایی است که مهندس شریعت، آن را برای تقویت خانه ایمان لازم می داند و غفلت از نصب آن، خطر ریزش دیوار ایمان و عزت مسلمانان را به همراه دارد و زلف پریشان امت های اسلامی، با بهار حج نسیم فرح بخش و وحدت بخش آن، شانه و کوه گناهان با خورشید مناسک آن آب می شود.

حج، پر قدرت ترین بمب ساعتی جهان است که به ساعت ذی الحجه و به وقت شرعی ماه قمری تنظیم شده بمبی که با انفجار برائتش موج ستم ستیزی آن، دامن عالم را می گیرد و شعله های ویرانگر ترکش خود را بر پیکر تفرقه وارد می سازد.

کم تر از 15 روز به اعزام اولین کاروان حجاج کشورمان به مراسم حج تمتع 93 نمانده است. در این فاصله حجاجی از شاهرود و دامغان در پادگان تیپ ده محرم شهرستان شاهرود گرد هم آمده اند تا آموزش های اعمال و مناسک حج را به صورت عملی ببینند، هر کس حال و هوایی دارد، یکی باورش شده اینجا باید احرام ببندد و رمی جمره کند و یکی دیگر با پاهایی که به سختی می تواند حرکتشان دهد لبیک گویان به دنبال کاروان مسیر حرکت را طی می کند.

آرزو می کنم عمرم کفاف دهد تا چشمم به خانه خدا بیفتد

پیرزنی 60 ساله است، اشک چشمانش را پوشانده و با بغض لبیک می گوید، مخاطبش که می شوم می گوید اشک شوق است ده سال است منتظرم که نوبتم شود و در همین فاصله هم پاهایم اینگونه از کار افتاده ولی باز هم خدا را شکر که حداقل قسمتم شد.

آرزو می کند عمرش کفاف دهد تا چشمش به خانه خدا بیفتد، می گوید دلم می خواهد عاقبت بخیری همه جوان های مملکتم را از خدا بخواهم و بعد با خیال راحت سر بر زمین بگذارم و بروم.

مهری و مهناز هم که دوست و همکارند و در این سفر معنوی نیز کنار هم هستند دلشان می خواهد آرزوی بندگی خدا، اولین دعایشان بعد از دیدن خانه کعبه باشد.

مهری خوشحالیش را وصف ناشدنی می داند و می گوید این برنامه تمرینی حس و حال عجیبی به من بخشیده احساس می کنم واقعا برای رمی جمرات سنگ جمع می کنم و باید برای طواف و سعی آماده شوم.

مهناز هم که برای اولین بار است به خانه خدا مشرف می شود نگرانیش را از اجرای احسن اعمالش می داند و ادامه می دهد، حس خوبم برای این زیارت وصف ناشدنی است دلم می خواهد ظهور بخواهم و بنده خوبی باشم.

دلم بهانه می گیرد، دلتنگی هایی به سراغم می آید که فقط باید فریادشان بزنم اما فقط در سکوت، پشیمانم از کرده و ناکرده هایی که در مسیر زندگی پشت سر گذاشته ام، نمی دانم دلم می خواهد دیروز را به یاد بیاورم یا نه و نمی دانم آیا انگیزه ای برای فردا دارم، لحظه ای فقط دلم می خواهد زانوهایم را تنگ در آغوش بگیرم و گوشه ترین گوشه ای که می شناسم بنشینم و فقط نگاه کنم، به خیل جمعیت عاشقی که عازم بهشت روی زمینند و من در حسرت لحظه ای از قدمهایشان. خدایا بطلب شاید تنها زمزمه ام باشد در این لحظات.

محمدحسین حسنی هم که در این همایش برای تمرین حج تمتع آمده می گوید: دومین بار است که مشرف می شوم انتظار می کشیم هر چه سریعتر به سمت خانه خدا پرواز کنیم و اولین آرزویم فرج امام زمان و سلامتی همه ملت ایران باشد.

سعید شهری هم با اشاره به این که اولین بار است که مشرف می شود می گوید: به مهمانی خدا می رویم و به همین دلیل احساس شادی می کنم دوست دارم وقتی بر می گردم معنویت آن جا تاثیر بگذارد و در راه خدا باقی بمانیم.

تاثیر مثبت برگزاری آموزش های عملیاتی – اجرایی برای توجیه زائران قبل از مناسک حج

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به این مطلب که اردوی آموزشی حجاج به صورت مانور عملیاتی حج تمتع ابتکاری بوده که به صورت پراکنده در بعضی استان ها تجربه شده بود گفت: با توجه به این که کاربرد و اثر گذاری این آموزش های عملیاتی – اجرایی در توجیه زائران قبل از حج می تواند خیلی تاثیر گذار باشد از حج 92 برای استان سمنان هم استفاده شد تا از ظرفیت موجود در استان برای آموزش زائران استفاده کنیم.

عباس اسماعیلی با بیان این مطلب که زائران در این آموزش علاوه بر مسائل نظری و تئوری که پراکنده می شنوند نمونه های آن را عملا می بینند و تجربه می کنند افزود: سختی گرما و شرایط ساده زندگی که باید در مشعر داخل چادرها داشته باشند و هماهنگی بین عوامل کاروان برای حضور در آن ایام از ویژگی های بارز این آموزش عملیاتی است.

وی پراکندگی شهرستان های استان سمنان را از محدودیت هایی دانست که باعث شده بود تا کنون چنین مراسمی در استان برگزار نشود و خاطر نشان کرد: سال های گذشته در شاهرود، برای یک یا دو کاروان تجربه داشتیم ولی قرار شد اگر نتوانیم به صورت متمرکز این مراسم را در استان برگزار کنیم به صورت منطقه ای انجام شود و امروز کاروان های شهرستان های شاهرود و دامغان در حال برگزاری این دوره آموزشی هستند.

اعزام 712 زائر از استان سمنان به حج تمتع

مدیر کل حج و زیارت استان سمنان تصریح کرد: شروع زود هنگام ثبت نام تمتع امسال فرصت خیلی خوبی برای برنامه ریزی بهتر و کیفی تر به مجموعه دفاتر حج و زیارت استان و مدیر کاروان ها داد تا برنامه ریزی بهتری انجام شود و نمونه آن برگزاری همین اردوی آموزشی است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه امسال 712 زائر در قالب شش کاروان، سه کاروان مدینه قبل و سه کاروان مدینه بعد از استان اعزام می شوند اذعان داشت: به احتمال قوی از 15 شهریور اعزام حجاج از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.

وی ابراز داشت: از تعداد زائران اعزامی استان 344 زائر مرد و 368 زائر زن هستند و مسن ترین آنها 89 سال و جوانترین 23 سال دارند.

بیش از 400 نفر از حجاج شرق استان در شاهرود آموزش عملی مناسک حج دیدند

مدیر اجرایی اردوی آموزشی زائران خانه خدا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: در این اردوی آموزشی، بالغ بر 400 نفر از زائران خانه خدا از شاهرود و دامغان شرکت داشته و آموزش های عملی لازم را فرا گرفتند.

ناصر شیخ کبیر ضمن تقدیر از سردار ابراهیمیان فرمانده تیپ ده محرم شاهرود که امکان برگزاری این گردهمایی را در فضای این فرماندهی فراهم کرد اظهار داشت: سازمان حج و زیارت استان سمنان، دفاتر زیارتی شهرستان های شاهرود و دامغان، گروه پدافند ده محرم با تمام امکانات و خدمات خود و سازمان اتوبوسرانی شاهرود در برگزاری این اردوی آموزشی ما را یاری کردند.

وی بیان داشت: امسال سفر حج قسمت ما نشد از تمامی عزیزان زائر التماس دعا داریم که انشاء الله خداوند این توفیق را از ما سلب نکند و مدال بندگی را از گردن ما باز نکند.

حدود 90 درصد زائران شرق استان سمنان در اردوی آموزشی عملی مناسک حج حاضر شدند

مدیر کاروان 22132 شاهرود استان سمنان نیز با اشاره به این که کاروان 135 نفره است و در حال حاضر آموزش های عملی مناسک حج را پشت سر می گذارند گفت: در این اردو حجاج تمام مراحل حج تمتع اعم از رمی جمرات، طواف سعی و ... را به صورت کامل انجام می دهند.

ابوالحسن قزوینی افزود: تا سال گذشته به صورت عملی در حد خود کاروان آموزش های عملی انجام می شد ولی این اولین باری است که کل کاروان های شرق استان به صورت واحد در یک مجموعه آموزش می بینند.

وی با یادآوری این مطلب که حدود 90 درصد زائران در این اردو حاضر شدند خاطر نشان کرد: مدینه قبل ها ده جلسه آموزشی دارند و مدینه بعدها 12 جلسه آموزش و در این کلاس ها احکام و مناسک حج، فلسفه و عرفان حج، مسائل سلامت و پزشکی برای حجاج بیان می شود.

.........................................

گزارش از الهام صادقی

عکس از محمد حسین عابدی