اندیشه و عمل شهیدان رجایی و باهنر معیار سنجش عملکرد مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی اوسط هاشمی صبح امروز با انتشار بیانیه ای مشترک ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشتند: بار دیگر هشتم شهریور با نام یاد و خاطره شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر این دو یار دیرین و صدیق و هم سنگر در قربانگاه عشق از راه رسید و فضای کشور از عطر دلنشین و رایحه خوش آنان جانی تازه گرفت.

در این بیانیه با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر اسوه ایمان و رجا و نماد علم و تقوا در راه پاسداری از ولایت و انقلاب اسلامی با خون پاک خود دفتر افتخارات ایران اسلامی را امضاء کردند تاکید شده است: هفته دولت فرصتی است تا یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر را گرامی داشته و با ارزشها و نگرشهای آن دو بزرگوار تجدید عهد نمائیم.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: بدین مناسبت هر ساله دستاوردهای دولت‌های انقلاب اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و در واقع اصول حاکم بر اندیشه و عمل شهیدان رجایی و باهنر سنگ محکی برای سنجش عملکرد دولتمردان دیروز ، امروز و فردا و فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و دوایر دولتی است.

امام جمعه زاهدان و استاندار یادآور شدند: دولتمردان جمهوری اسلامی که با اندیشه اعتدال و امید کار خود را آغاز کرده اند، شایسته است با تأسی به این دو اسوه عشق و شهادت و با الهام از رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در نامگذاری امسال به سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و با پشتوانه عظیم مردمی، ضمن خنثی سازی توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی، با عزمی راسخ در جهت تحقق چشم انداز 20 ساله و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و سربلندی مردم شریف ایران تلاش کنند.

آیت الله سلیمانی و هاشمی بیان داشتند: فرزندان معنوی امام خمینی الگوی جدیدی از مدنیت و مدیریت بر جوامع بشری را به نمایش در آورده اند که طومار مدیریت های فرعونی زمان را در هم می پیچد.

در پایان ضمن گرامی داشت هفته دولت و تکریم فرهنگ متعالی خدمت و تواضع به مردم به عنوان سرمایه اصلی انقلاب با در این بیانیه همچنین از عموم مردم استان خواسته شده است تا با مشارکت و حضور همه جانبه خود در پیشبرد اهداف توسعه ای استان در کنار دولت و دولتمردان تدبیر و امید با آرمان های امام و انقلاب مقدس جمهوری اسلامی تجدید بیعت کنند.