تلاش آمریکا و انگلیس برای تعیین هویت قاتل خبرنگار آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، سرویس های اطلاعاتی آمریکا و متحدانش در حال تلاش برای تعیین هویت فردی هستند که خبرنگار آمریکایی را سر برید.

بنا بر این گزارش، هرچند شخصی که سر جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را بریده است، در تصاویر منتشر شده ماسک به چهره دارد اما صدای او نشان می دهد که وی لهجه انگلیسی بریتانیایی دارد و برخی از کارشناسان زبان شناسی

و صدا شناسی در انگلیس معتقدند که لهجه او متعلق به حومه شرقی یا جنوبی لندن است.

همچنین گفته شده این فرد زیر 30 سال سن داشته باشد و با توجه به اینکه وی چاقو را در دست چپ خود گرفته بوده است احتمالا فردی چپ دست باشد.

سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در پی تعیین هویت این فرد با کمک گروه های اسلامی انگلستان هستند.

