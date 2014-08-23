بنگاههای اقتصادی در زنجان به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر شنبه در همایش علمی - تخصصی اقتصاد مقاومتی استان افزود: در نظریه توسعه‎ای استان زنجان، این استان در سال 1404 در همه حوزه ها حضور فعالی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: استان زنجان پتانسیل لازم برای ارتقای همه جانبه را دارد بنابراین باید از این پتانسیلها به خوبی استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: جمعیت استان زنجان تا سال 91 برابر یک میلیون و 15 هزار نفر بوده است که از این میزان 62,5 درصد در شهرها ساکن هستند.

عصفوری گفت: میانگین جمعیت جوان این استان در رده سنی 15 تا 24 سال 19,99 درصد است و در کشور 21,40 درصد است.

وی در ادامه تاکید کرد: نرخ بیکاری استان زنجان در سال گذشته 9,9 درصد اعلام شده و در کشور 10,4 درصد است و در این میان در این میان از هر 5 نفر یک نفر بیکار وجود دارد و نرخ بیکاری در جوانان تحصیلکرده بسیار زیاد است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان افزود: عدم وابستگی به درآمدهای نفت برای کاهش آسیب‌پذیری در تحریم درسند چشم‌انداز بسیار مهم است.

عصفوری یاد آورشد: سیاست‎های اقتصاد مقاومتی به معنای درونگرا و برونگرا بودن اقتصاد ایران است که درون‌‎گرا بودن کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تداعی می کند.



وی به سرانه تولید ناخالص داخلی در استان زنجان اشاره و گفت: استان زنجان در این بخش در رتبه 16 کشور قرار دارد که وابستگی استان به نفت را پایین‎تر از کشور نشان می‌دهد.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان افزود: استان زنجان در بخش کشاورزی دارای پتانسیل بالایی است که باید از این ظرفیت در توسعه اقتصاد استان استفاده کنیم.

عصفوری تصریح کرد: در حوزه صنعت و معدن استان جزو مهم‌ترین بخش‎ها در اقتصاد است و ذخایر معدنی خوبی دارد.









