نایب رییس فدراسیون قایقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از انتقادات و شایعه هایی که پیرامون حضورش در این فدراسیون مطرح شده است، گفت: به عنوان نیروی وزارت ورزش و جوانان تمام تلاشم بر این است که با تمام وجود در خدمت خانواده ورزش باشم. برای من و همکارانم در وزارت ورزش و جوانان تفاوتی ندارد که در کجا خدمت کنیم، فعالیت در هیاتی دورافتاده یا نیروی اداره کل یا مدیریت میانی فدراسیون. مهم این است که هدف همه ما در هرجا که باشیم خدمت به ورزش برای رشد و اعتلای آن است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از رشته های ورزشی حضور داشته و به عقیده اساتید ورزشی در حد قهرمانی درخشیده است تصریح کرد: در هر رشته ورزشی که حضور داشته ام سعی کرده ام بهترین باشم.در کنار آن در کار عملی و اجرایی نیز افتخار شاگردی اساتید بزرگی را داشته ام. من در رشته هایی همچون والیبال، بوکس، قایقرانی حضور داشته ام و نتایج خیلی خوبی هم کسب کرده ام. از بدنه ورزش هستم و به همین دلیل تمام سعی ام را می کنم تا هرجا هستم بیشترین تلاش را برای پیشرفت ورزش انجام دهم.

سرپرست فدراسیون اسکی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شما و آقای مرادی سفارش شده وزارت ورزش برای حضور در این دو پست هستید و صدور حکم ریاست امینی منطو به پذیرش شما بوده است، گفت: به شدت این موضوع را تکذیب می کنم. امینی از روزها قبل در روزنامه ها و خبرگزاری ها اعلام کرده بود که آرزویم این است که شرایطی به وجود آید تا با قلم سیاه، ابراهیمی، دنیامالی، طالبی و کلیه عزیزان و خانواده بزرگ قایقرانی همکای داشته باشیم.

وی افزود: حالا هم شرایط به گونه ای شده است که وی دست کمک به سمت ما دراز کرد و ما هم که خود را از همین رشته و ورزش می دانیم این پیشنهاد همکاری را قبول کردیم. ما قبلا هم سابقه همکاری با هم داشته ایم و گمان نمی‌کنم که اتفاق امروز مسئله جدید و عجیبی باشد.

افتخارم این است در 6 سالگی با افشارزاده عکس ورزشی دارم

سرپرست فدراسیون اسکی با اشاره به سابقه مدیریت و فعالیتش در ورزش کشور عنوان کرد: چگونه است که من با وجودی که سالها چکیده ورزش بوده ام و در رشته های گوناگون فعالیت کرده ام حق ندارم به رشته های ورزشی که خانه و عشق من هستند سر بزنم اما یک دامپزشک، کافی شاپ دار و یایک فرد عمومی می تواند در ورزش حقی داشته باشد؟

وی افزود: فردی که در جایی خارج از ورزش فعالیت کرده است چگونه می تواند در مورد مقوله بزرگ و تخصصی ورزش صاحب رای و نظر شود؟ افتخار من این است که در 6 سالگی در حال اجرای حرکت پل با افشارزاده عکس ورزشی دارم. افتخار من این است که در سن 57 سالگی استاد فرهیخته ای همچون سجادی را بالای سرم می بینم، افتخار من این است که در راس ورزش کشور دکتر گودرزی منبع بزرگی از آرامش است.

نایب رییس فدراسیون قایقرانی ادامه داد: متاسفانه شرایط به گونه ای شده است که دامپزشکان در خصوص تخصصی‌ترین مسائل ورزش اظهار نظر می کنند. چرا کسی به نظر وزیر و معاون فرهیخته ورزش کشور و درخواست کمک امینی از من فکر نمی کند تا چنین شایعه هایی که از ریشه کذب است قوت بگیرد؟ من از همین حالا برای رشته قایقرانی، مدال آوری ورزشکارانش، نتیجه نگرفتن حریفان ملی پوشان استرس و نگرانی دارم و این تمام هم و غم من است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه از انتخابات ریاست فدراسیون اسکی انصراف نخواهد داد خاطرنشان کرد: من گوش به فرمان وزارت ورزش و جوانان هستم. از انتخابات ریاست فدراسیون اسکی انصراف نخواهم داد مگر اینکه وزارت این را بخواهد. من در خدمت ورزش هستم و تمام تلاشم را برای پیشرفت و موفقیت ورزش و ورزشکاران در هر رشته ای که باشد به کار می برم.