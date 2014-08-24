سوء مدیریت ها عامل تنزل جایگاه قطب صنعتی کشور/ آذربایجان شرقی دیگر قطب صنعتی کشور نیست

به گزارش خبرنگارمهر، آذربایجان شرقی از گذشته های دور سابقه بسیار درخشانی در زمینه تولید و بخصوص صنعت داشته بطوریکه بزرگ مردانی از دیار تولید و صنعت توانسته اند افتخارات بسیاری را در این حوزه برای جمهوری اسلامی ایران به دست آورند.

خطه آذربایجان که زمانی به عنوان اولین قطب صنعتی کشور شناخته می شد متاسفانه در حال حاضر نه تنها این مقام ممتاز صنعتی را از دست داده است بلکه به دلیل برخی مشکلات و شاید جهت گیری های خاص مدیریتی از رسیدن به جایگاه واقعی خود دور مانده است.

عدم راه اندازی خط تولید پژو 206 در استان تنها یکی از چندین پروژه مهم صنعتی استان است که علی رغم پیگیری های مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هنوز هم مردم آذربایجان شرقی باید منتظر تحقق وعده بهره برداری از خط تولید پژو 206 در این منطقه باشند.

مشکلات و موانع سرراه توسعه صنعتی و تولیدی به گفته متخصصان این حوزه همچون، سوء مدیریت ها، نظام ناعادلانه و غیرمتوازن مالیاتی، عدم تخصیص بودجه کافی، کمبود نقدینگی و ده ها مشکل دیگر باعث شده است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان و صنعتگران انگیزه کافی برای ادامه فعالیت نداشته و یا کارخانه خود را به حالت تعطیلی در بیاورند.

20 درصد شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی غیرفعال است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی گفت: 20 درصد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی غیرفعال است.

محمدعلی عسگری گفت: 10 درصد صنايع كشور در آذربايجان شرقي مستقر هستند كه از ميان آنها قريب به يك هزار و 800 واحد در شهرك ها و نواحي صنعتي استان فعاليت دارند.

وی افزود: خوشبختانه واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي استان هم به نسبت مقايسه با شهرك هاي صنعتي ساير استان ها و هم در مقايسه با واحدهاي صنعتي خارج از شهرك هاي صنعتي در وضعيت مطلوبي قرار دارند.

عسگری در همین راستا اظهار داشت: 50 درصد واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي استان كاملا فعال،‌30 درصد نيمه فعال و تنها 20 درصد غيرفعال مي باشند كه نسبت به كل كشور آذربايجان شرقي در وضعيت مناسبي قرار دارد.

تثبیت نرخ ارز بهترین اقدام دولت در جهت حمایت از صنعت و تولید است

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه روز به روز شاهد هستیم كه وعده هاي دولت تدبیر و امید جامه عمل پوشيده و يا به تحقق نزديكتر مي شود، اظهار داشت: در بخش توليد نيز گشايش هاي خوبي صورت گرفته و مصوبات و اقدامات دولت در راستاي حمايت از توليد براي اين بخش بسيار اميدوار كننده بوده است.

محمد علی عسگری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز یکی از بهترین اقدامات دولت تا کنون بوده است و شکوفایی اقتصادی و تولیدی را به همراه خواهد داشت، گفت: اميد مي رود با ارايه طرح خروج از ركود توسط دولت نيز رفته رفته به رونق اقتصادي در كشور نزديك شویم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم حذف و یا اصلاح قوانین دست و پاگیرحوزه صنعت و تولید، ابراز داشت: امیدواریم با اقداماتي كه در اين خصوص انجام مي گيرد قوانين به نفع توليد تغيير يافته و راه نيز براي سرمايه گذاري در اين بخش هموارتر گردد.

صنعت و تولید کشور در حالت بحرانی است

نایب رییس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی نیز گفت: فضای موجود تولید و صنعت استان در حالت بحرانی قرار دارد و استان آذربایجان شرقی نیزمثل سایر استان های کشور، از مشکلات موجود در این حوزه به شدت رنج می برد.

پرویز کلینی در همین راستا اظهار داشت: طبق گفته مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، بیش از 50 درصد تولید کشور تعطیل شده است و بقیه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با توان 30 درصدی به فعالیت مشغول هستند.

نمی توانیم ادعا کنیم آذربایجان شرقی قطب تولید و صنعت کشور است

وی در ادامه محدودیت های بانکی، افزایش نرخ مالیاتی، کاهش سرمایه در گردش، کمبود قوانین به نفع تولیدکنندگان و صنعتگران و همچنین برخی سلایق شخصی و سازمانی مدیران دستگاه های اجرایی را از مهم ترین مشکلات موجود در حوزه صنعتی و تولیدی عنوان کرد و گفت: با فضای فعلی تولید و صنعت استان آذربایجان شرقی نمی توانیم ادعا کنیم که این استان قطب تولید و صنعت کشور است.

نایب رییس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی همچنین گفت: متاسفانه در حال حاضر بیش از 20 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان تعطیل شده است چرا که افزایش قیمت منابع اولیه و مواد خام مورد نیاز واحدها و افزایش هزینه های ناشی از تولید در سال های گذشته باعث شده است که قدرت خرید مردم کاهش یابد و عملا تولید کنندگان نتوانند تولیدات خود را در داخل کشور به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال پیش رود و مسئولان مربوطه به صورت عملی از تولید و صنعت حمایت نکنند در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش بیش از پیش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی خواهیم بود.

تولید و صنعت آذربایجان چند سال است که در جا می زند!

نایب رییس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم به روز بودن واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: صنعت و تولید یک کشور باید همه ساله توسعه پیدا کند نه اینکه در جا بزند بطوریکه در چند سال گذشته شاهد بودیم که صنعت و تولید استان با توان 30 درصدی خود فعالیت می کرد و اصلا رو به توسعه حرکت نکرد.

پرویز کلینی مهم ترین مشکل تمامی صنایع و واحدهای تولیدی کشور را اخذ مالیات های سنگین و نبود قانون مالیاتی حامی از تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی و بخصوص بعد از تحریم کشور، تولیدکنندگان و صنعتگران به سختی واحدهای تولید خود را می چرخانند و این قشر بسیار موثر در اقتصاد کشور انتظار دارد که دولت از آنها حمایت کند.

وی ادامه داد: سیستم مالیاتی کشور، نگرش بسیار سختی نسبت به تولید کنندگان و صنعتگران دارد و متاسفانه اخذ مالیات از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بدون در نظر گرفتن توان استانی اخذ می شود.

کوتاهی نمایندگان آذربایجان شرقی نسبت به مشکلات مالیاتی واحدهای صنعتی و تولیدی

کلینی در ادامه با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین جامع و حامی مالیاتی گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس، بدون در نظر گرفتن توان استان، اقدام به تصویب بودجه می کنند و پس از آن هم ادعا می کنند که می خواهند به صورت عملی از تولید و صنعت حمایت کنند .

وی درهمین راستا و با بیان اینکه تولید، صنعت و اقتصاد ایران در سال های گذشته تاکنون وضعیتی بیمارگونه داشت، گفت: بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در این خصوص داشته است بطوریکه بدون فعالیت های تولیدی و صنعتی بخش خصوصی، حرکت به سوی توسعه همه جانبه به خصوص توسعه اقتصادی سخت است.

بهره های بانکی فعلی مانعی بر سر راه شکوفایی اقتصادی

این فعال تولیدی و صنعتی همچنین گفت: متاسفانه افزایش روز به روز بهره های بانکی، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را دو چندان کرده است و دولت باید در اسرع وقت نسبت به کاهش سودهای بانکی و افزایش اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و صنعتگران سیاست های مناسبی را اتخاذ کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود افزود: در هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم نه تنها هیچ حمایتی از تولید و صنعت به عمل نیامد بلکه با انجام اقداماتی غیر اصولی و غیر علمی همچون اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و تزریق نقدینگی به بدنه اصلی جامعه، نه تنها تورم افزایش یافت و مردم در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه شدند بلکه کمر تولیدکنندگان و صنعتگران نیز خم شد.

وی افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آن هم در شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی، اقدامی غلط و غیر اصولی بود و باعث شد که میزان سرمایه تولیدکنندگان و صنعتگران بیش از سه چهارم کاهش یابد.

صنعت آذربایجان شرقی با وجود نابسامانی های فعلی حرف های بسیاری برای گفتن دارد

کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: علی رغم مشکلات بسیاری که در سال های گذشته دامن گیر تولید و صنعت کشور شد، هنوز هم آذربایجان شرقی قابلیت و ظرفیت های بسیاری در حوزه تولید و صنعت دارد.

یوسف نظری همچنین گفت: بخش خصوصی فعال در آذربایجان شرقی یکی از بهترین های تولیدی و صنعتی کشور است و صنعت آذربایجان شرقی صاحب بزرگترین صنایع کشوری همچون تراکتورسازی و ماشین سازی است.

وی در ادامه به بیان مهم ترین مشکلات و موانع موجود در حوزه تولید و صنعت پرداخت که از آن میان می توان به تاثیرات منفی تحریم ها، عدم همگرایی دستگاه های دولتی،عدم لطافت فضای کسب و کار و سودهای سرسام آور بانکی اشاره کرد.

نظری اظهار داشت: حاشیه سود واحدهای صنعتی و تولیدی استان در حدود 10 درصد است ولی میزان سود وام که از این قشر دریافت می شود بیش از 20 درصد است.

کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه هدف تولید کنندگان و صنعتگران تنها کسب سود نیست اظهار داشت: مهم ترین عاملی که در طول سال های گذشته به صنعت و تولید استان ضربه وارد کرد،عدم وجود سیاست شفاف حمایتی از تولید و صنعت بود.

وی در ادامه گفت: برخی جهت گیری های خاص و اعمال سلایق شخصی برخی مسئولان نیز مانعی بر سر راه ورود صنایع بزرگ و مهم بوده است بطوریکه به افزایش رکود تولیدی و صنعتی در استان بیش از پیش دامن زده است.

اعتقادی به افزایش واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط کنونی نداریم

نظری در ادامه به رویکرد جدید دولت و مهمترین برنامه های آن در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد و گفت: اصلی ترین سیاست استانی در این حوزه، افزایش کیفی تولید، کاهش واردات و افزایش صادرات است و در شرایط فعلی به افزایش کمی تولید و ایجاد واحدهای جدید اعتقادی نداریم.

کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی در سراسر استان را هشت هزار باب عنوان کرد و تصریح کرد: افزایش تعامل دستگاه های دولتی و بخش خصوصی تا حد زیادی می تواند نقش مهمی در توسعه تولیدی، اقتصادی و سیاسی استان ایفا کند.

دولتمردان از دادن شعار بپرهیزند

یکی از فعالان صنعتی با تبیین وضعیت صنعت و تولید سال های گذشته با وضعیت کنونی گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، احساس می شود که دولت برنامه های خوبی برای حمایت از تولید و صنعت دارد.

ناصر هاشمی نژاد ادامه داد: در یک سال و چند ماهی که از فعالیت دولت می گذرد متاسفانه هیچ یک از مسائلو مشکلات حوزه تولید و صنعت چه در حوزه کلان و چه در حوزه خرد و استانی برطرف نشده است.

این فعال تولیدی و صنعتی گفت: در حال حاضر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها و همچنین افزایش روزبه روز نرخ سودهای بانکی مهم ترین مشکل جامعه صنعتی و تولیدی کشور است.

هاشمی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان تعطیل شده است و یا در حالت اغما به سر می برد که اگر دولت و سایر مسئولان مربوطه ، فکری در این خصوص نکنند شاهد افزایش بیکاری در کشور و کاهش اشتغال جوانان خواهیم بود که این امر نیز به نوبه خود ناهنجاری های اجتماعی و فساد را در جامعه افزایش خواهد داد.

سودهای سرسام آور بانکی کمر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را خم کرده است

یکی دیگر از فعالان تولیدی و صنعتی استان با بیان اینکه سودهای سرسام آور بانکی کمر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را خم کرده است اظهار داشت: نمی خواهیم که قوانین دست و پا گیر را حذف کنند بلکه اگر مسئولان مربوطه قوانین مربوط به این حوزه را تثبیت کنند به راحتی می توانیم بسیاری از مشکلات خود را حل کنیم.

پایدار در ادامه گفت: رویکرد دولت نهم و دهم به صنایع ، فراری دادن سرمایه گذاران و صاحبان صنایع بود و دولت تدبیر و امید با اینکه حمایتهای عملی خود را از صنعت آغاز نکرده است ولی نگرش مثبت و تشویقی به این حوزه دارد.

وی تصریح کرد: کمبود نقدینگی، واردات بی رویه کالاهای چینی و سودهای سرسام آور بانکی از مهم ترین مشکلات تمامی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع است و شایسته است که دولت نیز در واردات اقلام و کالاهای چینی به کشور تجدید نظر کند چراکه استفاده از کالاهای چینی در شان مردم جمهوری اسلامی ایران نیست.

در پایان گفتنی است که امیدوایم دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست های مناسب و اصلاح قوانین موجود مالیاتی زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور و به خصوص آذربایجان شرقی فراهم سازد.

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گزارش: سید مرتضی مرتضوی