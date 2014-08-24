به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در نشست خبری که پیش از ظهر امروز یکشنبه در سالن همایش‌های سالن کنفرانس مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: رسانه ها همواره نقد می کنند و مسئولان را نسبت کمبودهایی که دارند آگاه می کنند. نقدهایی که رسانه ها انجام می دهند از تصمیمات احتمالی که مدیران براساس سوء تدبیر و غیرکارشناسی اتخاذ می کنند جلوگیری می کند و باعث می شوند که این تصمیمات صحیح تر شود و این به نفع جامعه است. دولت تدبیر و امید هم مبتنی بر عقلانیت تشکیل شده است و رئیس جمهور هم بر نقد دولت توسط رسانه ها تاکید دارد و آن را ارج می نهد.

عقب تر از کابینه هستیم

وزیر ورزش و جوانان در ادامه این نشست خبری توضیحاتی در مورد نحوه حضورش در ورزش ارائه کرد و گفت: وزارت ورزش به طور کلی سه ماه از کابینه دولت عقب تر است چون وزیر ورزش و جوانان دیر انتخاب شد. وقتی هم که من به عنوان وزیر انتخاب شدم از وزارت اطلاعات و تحلیل داشتم.وقتی به عرصه ورود کردم متوجه نارسایی هایی شدم.



مسائل مالی فدراسیون ها را شفاف کردیم

گودرزی ادامه داد: مورد دیگری که ما با آن برخورد کردیم مسائل مالی فدراسیون ها بود. شفافیت مالی در برخی فدراسیون ها وجود نداشت اما الان این مشکل برطرف شده است. البته این کار حمایت رسانه ها را نیز می طلبد. رسانه ها ما را در افشای بیشتر نارسایی ها کمک کنند. در این مدت اتفاقات میمونی رخ داده و موفقیت هایی داشته ایم. تیم های ورزشی باعث نشاط جامعه شده اند اما این دلیل نیست که بگوییم این کار توسط تیم جدید وزارت ورزش صورت گرفته بلکه حاصل زحمات مدیران قبلی بوده که باید از آنها قدردانی کنیم. کارهایی که الان انجام می گیرد اثراتش در آینده مشخص خواهد شد.

نتایج تیم ملی در جام جهانی خوب بود

وی افزود: ما در مسابقات فوتبال جام جهانی نتایجی مثل دوره های قبل داشتیم اما عملکرد تیم ملی بهتر بود و دو بازی اول باعث خوشحالی مردم شد که ما هم از این بابت خوشحال هستیم.

میزان پروژه های نیمه کاره

گودرزی ادامه داد: در بخش همگانی هم توانستیم 10 درصد بودجه فدراسیون ها را به این موضوع اختصاص دهیم و برنامه های ویژه ای هم برای این بخش در نظر گرفتیم. یکی دیگر از اقدامات ما حرکت به سمت خصوصی سازی است. در بودجه سال 93 خودم هم پیشنهاد کردم که اماکن ورزشی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود که این لایحه در مجلس به تصویب رسید تا کمک بزرگی به واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی صورت بگیرد چرا که با امکانات دولتی امکان گرداندن چرخ ورزش نیست.

برای خصوصی شدن فوتبال جلسه داریم

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: یکی از مواردی که برای ما اهمیت دارد خصوصی شدن باشگاه های فوتبال است. در این راستا قرار است به همراه چند وزیر دیگر تشکیل جلسه دهیم تا بتوانیم مواردی که مد نظر است را جمع بندی کنیم. در مورد اخلاق حرفه ای هم آیین نامه ای را تدوین کردیم که بعد از تصویب هیات دولت به کل کشور ابلاغ خواهیم کرد.

12 سفر استانی داشته‌ایم

وی افزود: در بخش ورزش بانوان هم اقدامات خوبی صورت گرفته و توانستیم آیین نامه های خوبی را تدوین کنیم. در مدت 9 ماهی که در خدمت ورزش بودم 12 سفر به استان های مختلف داشتیم تا بتوانیم مشکلات آنها را شناسایی کنیم و به آنها رسیدگی کنیم. براساس آمار 3870 پروژه نیمه کاره و یا شروع نشده داریم که در دولت گذشته بدون تدبیر لازم فقط کلنگ زنی کرده اند که برای اتمام این پروژه ها بیش از 50 سال زمان نیاز داریم. ضمن اینکه نیاز به 7 هزار میلیارد تومان بودجه داریم تا این پروژه ها را به سرانجام برسانیم که محدودیت منابع مانع از تکمیل آنها می شود.

محمود گودرزی ادامه داد: البته تاکید دولت این است که ما ابتدا پروژه های بالای 90 درصد را به بهره برداری برسانیم که براین اساس تا پایان سال 150 پروژه را به بهره برداری خواهیم رساند.

در امور فدراسیون ها دخالت نمی کنیم

وی در مورد دخالت در امور فدراسیون فوتبال گفت: یکی از سیاست های کلان دولت تدبیر و امید پایبندی بر قانون است. در هر فدراسیونی اساسنامه وجود دارد. دولت نقش نظارتی بر همه ارکان ورزش دارد و مطلقا ما دخالتی در امور فدراسیون ها نمی کنیم. اما سازمان های ناظر هم باید حق و حقوقی داشته باشند. هیات رئیسه براساس رای مجمع تصمیم گیری می کند. در مورد سرپرستی آقای سجادی در فدراسیون فوتبال موضوع کاملا منتفی است چرا که برخلاف اساسنامه است. نمی دانم برخی دوستان از مطرح کردن این مسائل چه هدفی دارند.

وی افزود: اما یک نکته وجود دارد که دولت باید پول فوتبال را بدهد و بودجه باشگاه ها را هم تامین کند اما هیچکس حق ندارد گل بالاتر به فوتبال بگوید. نمی شود شترمرغی عمل کرد. پول را دولت بدهد و من فقط فدراسیون را اداره کنم. البته در حال حاضر ما فقط براساس اساسنامه ای که وجود دارد حرکت می کنیم و تاکید می کنم که حضور من در فدراسیون فوتبال شایعه ای بیش نیست.

مشکلات اسپانسرهای استقلال و پرسپولیس

زمانی که ما به باشگاه های استقلال و پرسپولیس ورود کردیم بدهی های این دو باشگاه زیاد بود و حساب ها هم غیر شفاف بود. اما الان شرایط را تغییر داده ایم. ضمن اینکه قانون به ما اجازه نمی دهد که به ورزش قهرمانی کمک کنیم. هم پول در بساط نداشتیم و هم طبق قانون نمی توانستیم به استقلال و پرسپولیس کمک کنیم. در آن شرایط دشوار از اسپانسرهای زیادی دعوت شد تا بیایند و به این دو باشگاه کمک کنند اما آنها در سخت ترین شرایط به این دو تیم کمک نکردند. در نتیجه مجبور شدیم از هر کسی که علاقمند به کمک به این دو باشگاه بود کمک بگیریم.

ممکن است اسپانسر سرخابی ها تغییر کند

وی افزود: البته در خصوص صلاحیت آنها تاییدیه های لازم را گرفتیم. اما حالا جایزه است بیاید و بگوید من پول بیشتری می دهم و ما هم سراغ او برویم. آنهم در شرایطی که در آن زمان حساس سراغ ما نیامدند و کمکی نکردند. البته باید به آن کسی که رقم بیشتری می دهد احترام بگذاریم که این اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه امسال ما هیچ بودجه ای را بخش دولتی به این دو باشگاه ندادیم و برخی به جای تشویق کردن ما انگشت اتهام را به سمت ما دراز کردند که به نظر می رسد تعمدی است.

چرا از فدراسیون فوتبال عملکرد مالی نمی گیرید؟

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش گفت: ما وظایف قانونی خود را به عنوان یک سازمان ناظر انجام داده ایم. قرار شده است از سوی مجلس و سایر ارگان ها بر بخش مالی فدراسیون ها و خصوصا فوتبال نظارت داشته باشند. ما دنبال شفافیت هستیم و خواهش ما از فدراسیون ها این است که ورودی و خروجی مالی خود را شفاف کنند. این بی انضباطی مالی مختص فدراسیون فوتبال نیست و اکثر فدراسیون ها با این مشکل مواجه هستند و از آنها خواسته نشده بود که شفافیت مالی را ارائه دهند.

باید جلوی تخلفات را بگیریم

وی افزود: حتی اینطور نبوده که حساب هایی که وزارت ورزش برای آنها در نظر گرفته بود، ورودی و خروجی خود را در یک حساب انجام دهند. این که می گویند فدراسیون فوتبال موفق بوده باید ببینیم تعریف شما چه بوده است. ما باید قانون گریزی را که به یک عرف تبدیل شده جلویش را بگیریم. بنابراین نباید بگویند آقای وزیر چرا دخالت می کنید، این دخالت در امور فدراسیون هاست. ما نباید اجازه دهیم از این حربه به عنوان دخالت سوء استفاده کنند. وظیفه ما نظارتی است و باید جلوی این تخلفات را بگیریم.

از کارت زرد و قرمز مجلس واهمه ندارم

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که شما برخورد دوگانه ای با برخی سرپرست فدراسیون ها داشتید، گفت: انتخابات فدراسیون بوکس برگزار شد و اعتراض وجود داشت نسبت به حضور رئیس قبلی و ما هم تا زمانی که قانون تکلیف را مشخص نکرد اجازه ورود را ندادیم. فدراسیون تیراندازی هم رئیسش نماینده مجلس بود. قرار بود آن نماینده مجلس ظرف دو ماه استفساریه از مجلس بیاورد اما تعلل زیادی کرد. من از این مسئله خیلی واهمه ندارم که کارت زرد بگیرم یا قرمز. اما باید عنوان کنم که برخی اوقات قانون خیلی روشن نیست. ما استفسار می کنیم که نماینده مجلس دو شغله محسوب می شود یا نه اما آقایان جواب نمی دهند.

امنیتی شدن حق فوتبال را ضایع می کند

ما در بحث اختلاف نظر بین قوه قضاییه و مجریه واقعا نمی دانیم طرف کدام را باید بگیریم. به نظر می رسد اینجا دیوار ورزش کوتاه ترین دیوار است و متاسفانه رسانه ها هم در تخریب این دیوار نقش دارند. چرا شما از نمایندگان نمی پرسید که چرا جواب نمی دهند به ما. من متوجه شدم شورای امنیت کشور وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال را منع کرد از احقاق حق از صداوسیما . این امنیتی شدن باعث می شود تا حق ورزش گرفته نشود. خصوصی سازی یکی از راه هایش همین است. در ایران دریافت حق پخش تلویزیونی حق مسلم ورزش است. چرا وقتی قرار است حقی استیفا شود شورای امنیت به نفع ورزش کشور حرکت نمی کند و این اتفاق نمی افتد. آن وقت ما باید پاسخگوی مشکلات دیگر باشیم.

مجبورم کاسه گدایی دست بگیرم

تیم های ما باید از طریق حق پخش تلویزیونی اداره شوند تا من مجبور نشوم کاسه گدایی را جلوی هرکسی بگیرم تا اسپانسر شوند و به فوتبال کمک کنند. در مورد سایر فدراسیون ها هم همین مشکل را داریم چون بر مدار قانون حرکت نمی کنند. من تفسیر قانون را بلد نیستم و قانون باید خیلی شفاف به ما پاسخ بگویند.

انتخابات برخی فدراسیون ها به موقع انجام شد

فدراسیون شمشیربازی سر وقت انتخاباتش انجام شد اما فدراسیون سوارکاری دیر شد. شاید من برخی اوقات احتمال تبانی را داده بودم و مجمع را لغو کردم. در اسکی هم اخباری در خصوص تبانی شنیدم که مجمع را لغو کردم. من به رضازاده که ریاست فدراسیون وزنه برداری را دارد دوبار تذکر دادم که یا در فدراسیون بمان یا در شورای شهر. ایشان تاکنون این کار را نکرده است و حالا می توانم بگویم حالا که تکلیف را مشخص نمی کنی از ورزش برو آقای رضازاده.

دوره مدیریت فدراسیون شطرنج هم تمام شده و باید سرپرست بگذاریم و کارهای مربوط به انتخابات را انجام دهیم. در بسکتبال از تاریخ 21 تیرماه مدیریت او تمام شده اما به خاطر بازیهای آسیایی دست نگه داشته ایم. انتخابات اسکواش را هم انجام داده ایم و فدراسیون بولینگ هم در آستانه انجام است. در مورد رئیس فدراسیون تیروکمان که چرا هنوز رئیس آن استعفا نکرده است، استعلام گرفتیم چون این رشته جزو مدال آوران است قرار شد تا بعد از بازیهای اینچئون بماند.

چهارمی بازیهای آسیایی یک تصادف بود

وزیر ورزش و جوانان در مورد ارزیابی اش از عنوان چهارمی ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو و احتمال تکرار آن در اینچئون گفت: من نتایج بعد از انقلاب را بررسی کرده ام. اگر آنها را براساس نرخ روند بررسی کنیم باید برآیند آن عنوان پنجمی و ششمی برای ما باشد. چهارمی ما در دوره گذشته یک تصادف بوده است. ما 59 مدال گرفته ایم که رقیب ما 79 مدال گرفت که 20 مدال بیشتر از ما بود. فقط یک مدال طلا باعث شد که ما از این رقیب بالاتر قرار بگیریم. اما اگر یک مدال نقره آنها طلا می شد ما خیلی پایین تر از این بودیم.

با این حال کارشناسان ما پیش بینی کرده اند که ما 20 مدال طلا را می گیریم و اینکه رقیب ما هم 25 مدال طلا بگیرد را رد نمی کنیم. اگر بخواهیم واقع بینانه صحبت کنیم ما پنجم می شویم یا ششم. یعنی پنج و نیم می شویم. اما اینکه آن تصادف دوباره رخ دهد و ما چهارم وجود دارد هم وجود دارد. ما قبلا تصور نمی کردیم که والیبال به این شرایط برسد. اما برای این کار برنامه وجود داشته است. اینکه بخواهیم فوری و فوتی چنین پیشرفتی داشته باشیم به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد.

هاشمی طبا مشاور من نیست

وزیر ورزش و جوانان همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری تاکید کرد که مصطفی هاشمی طبا مشاور او نیست. گودرزی در این مورد گفت: من هیچ مشاوری نداریم و هیچ حکم مشاوره ای هم برای آقای هاشمی طبا صادر نکرده بودم.

وزارت ورزش با برنامه است

وی در مورد داشتن برنامه برای این وزارتخانه گفت: مگر می شود این وزارتخانه برنامه نداشته باشد. شاید برخی ها بگویند برنامه های وزارت تئوریک است تا عملی. برای این امر هم پیش بینی های لازم صورت گرفته است. دوستانی که انتقاد می کنند در سال 1377 عنوان کردند به یمن این عدد 1377 سالن احداث می کنیم اما چرا این کار را نکردند. آنها فقط 93 سالن درست کردند که اکثر آنها هم تبدیل به انبار علوفه شده است.

برخی ها سوء استفاده کردند

ما نگاه مان به فوتبال سهوی نیست. اگر بخواهیم پیرایه های آن را بررسی کنیم دلیل بر نابود کردن این رشته نیست که یکی از آنها حضور افراد غیرمتخصص بوده که باعث شده سوء استفاده های زیادی بکنند. ما باید کار را به دست کاردان بدهیم. فعلا در کشور ما این باور وجود دارد که هرکسی در آن رشته تحصیلات دارد، تخصص هم دارد. اگر کسی مهندس شهرسازی است کار او باید در شهرداری باشد نه در فدراسیون.

پیشنهاد کردن رئیس کمیته المپیک شوم اما قبول نکردم

دوستان در یک جلسه به من اصرار کردند که ریاست کمیته ملی المپیک را برعهده بگیرم اما من این کار را قبول نکردم چرا که اعتقاد داشتم با یک دست فقط باید یک هندوانه برداشت. چرا باید این کار را می کردم. من هرگز آن را به یک غیرمتخصص پیشنهاد نمی دهم. اگر خاصیت به این باشد که ما به همه جا سرک بکشیم من هیچگاه این کار را نخواهم کرد. به نظرم این کمال بی اخلاقی است.

پاسخ به تخلف در اساسنامه فدراسیون فوتبال

وی در پاسخ به پرسشی در مورد تخلفات صورت گرفته در اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: من با زحمت کشان عرصه فوتبال جلسه می گذارم تا اگر تصمیمی می گیریم اشتباه نباشد. این اواخر بحث هایی مطرح شده که تخلفاتی صورت گرفته اما هنوز برای ما محرض نشده و در حال پیگیری آن هستیم و در صورت محرض شدن از طریق مراجع قانونی با آن برخورد می شود. اما نباید فضا را طوری پیش ببریم که اگر تخلفی صورت گرفته ما عنادی با آنها داریم. در هر صورت اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد باید در مجمع مطرح شود و من هم به عنوان عضو مجمع فقط یک رای دارم.

اساسنامه کمیته المپیک هم مشکل دارد

وی افزود: چند اساسنامه وجود دارد که در آنها ابهاماتی وجود دارد. از جمله اساسنامه کمیته ملی المپیک. همان زمان که گفتند من گزینه ریاست کمیته المپیک شوم من محرمانه با نهادریاست جمهوری تماس گرفتم و قرار شد با لوزان سوئیس مکاتبه کنند و ببینند که این ترجمه اصلی اساسنامه است. این خیلی بد است که اگر ما بخواهیم در مورد یک اساسنامه برخورد کنیم آن را به مجامع بین المللی انتقال می دهند. معاون رئیس جمهور استعلام لازم را انجام دادند و تخلفات اساسنامه کمیته المپیک را به صورت محرمانه به من گفتند.

افشای سر درونم به نفع جامعه نیست

متاسفانه همان کسی که به من می گفت رئیس کمیته المپیک شوم ، اشکالات اساسنامه را افشا کرد. او می خواست دست من را در پوست گردو بگذارد. چیزهایی درون دل ماست که افشای آن به نفع جامعه نیست. من می توانستم دوستان را تحت پیگیرد قانونی قرار بدهم اما چون در ورزش بودم این کار را نکردم.

چرا با وجود مخالفت شما کی روش قرارداد امضا کرد؟

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش یک خبرنگار که چرا قرارداد کی روش شفاف نیست گفت: در خصوص سرمربی، مربی و کادر فنی و مدیر تیم های ملی بنده تلاش می کنم حتی المقدور ورود نکنم چرا که این کار در حیطه تخصصی فدراسیون هاست. اما اگر مشورت بخواهند این کار را انجام می دهم. با این حال تصمیم نهایی با خودشان است که قرارداد ببندند یا نه. زمانی که تیم ملی از مسافرت برگشته بود من به استقبال آنها رفتم. نفر اول که آمد گفت کی روش را نگه دار، دومی هم این را گفت و تا نفر صدم هم همین مسئله را گفتند. انتظار داشتم راننده اتوبوس هم این را بگوید. این جمله "کی روش را نگه دار" در همه رسانه ها می دیدم. حتی مردم می گفتند به به چه باخت خوبی داشتیم.

نباید بعد از باخت بگوییم خدا را شکر!

وی افزود: در واقع این خوب نیست که ما بعد از باخت بگوییم خدا را شکر. این خیلی بد است و کارشناسی نیست. من در دوره های قبلی حضورمان در جام جهانی هم همین نتایج را کسب کردیم. اگر همین روند را هم ادامه دهیم و با هر مشقتی به جام جهانی برویم در چهار سال آینده هم دو باخت و یک مساوی خواهیم داشت و این اصلا خوب نیست. انگار این یک مساوی و دو باخت پشت قباله ما نوشته شده است و این غلط است. اگر نتیجه گرا باشیم ماهیت این فرد با نفری که قبل از انقلاب ما را به جام جهانی برد چه فرقی می کند. باید مبنای حرف ما کارشناسی باشد و اجازه دهیم در یک فضای منطقی به نتیجه برسیم نه در فضایی احساسی.

اگر نتایج تحقیق و بررسی به اینجا ختم شد که ماندن کی روش به نفع فوتبال است باید او را حفظ کنیم و هزینه هم انجام دهیم. اما اگر نتیجه عکس بود نباید قرارداد را ببندیم. حتی بهترین مربیان دنیا هم پیشنهاد دادند اما فضایی وجود نداشت که ما بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم. من به فدراسیون فوتبال تاکید کردم که زیر بار هر شرایط سرمربی نروید و شما هم باید شرایط خودتان را داشته باشید. برهمین اساس 11 شرط دیگر به قرارداد سرمربی اضافه شد تا در نهایت به چیزی که می خواهیم برسیم.

یک ریال هم به قرارداد کی روش کمک نمی کنیم

وزیر ورزش و جوانان در مورد احتمال کمک این وزارتخانه به تامین هزینه های قرارداد کی روش گفت: وزارت ورزش یک ریال هم بابت قرارداد کی روش به فدراسیون فوتبال پرداخت نخواهد کرد و این وظیفه فدراسیون است که هزینه های قرارداد این سرمربی را پرداخت کند.

قانون جدید ورزش تدوین می شود

محمود گودرزی از تدوین قانون جدید برای ورزش خبر داد و گفت: در حال تدوین قانونی هستیم که برای 45 سال آینده است و می تواند ورزش کشور را در مسیر خوبی قرار دهد. قانونی که الان بر ورزش حاکم است مربوط به سالهای قبل است و نیاز به اصلاحاتی دارد.

خواسته ام اساسنامه کمیته المپیک اصلاح شود

وی در خصوص ایراداتی که به اساسنامه کمیته المپیک گرفته بود گفت: من نسبت به اساسنامه و آیین نامه کمیته ملی المپیک انتقاد دارم و مدعی هستم برای همین از آنها خواسته ام که آن را اصلاح کنند. ضمن اینکه جلوی دکان برخی که مدام به تهدید و تفسیر از اساسنامه و آیین نامه می پردازند را باید بگیریم. من در خصوص مسائل کلی ورزش می توانم صحبت کنم اما هرگز در مورد مسائل تخصصی و ارنج یک تیم ورود نمی کنم. همانطور که قبل از این برخی مسئولان ورود کردند و ما از آنها ایراد گرفتیم.

تهران فقیرترین فضای ورزشی را دارد

در خصوص اینکه گفته می شود برخی مدیران قبلی ورزش موفق بوده اند هم حرف دارم و دلیل ندارد که آنها را موفق بدانیم چرا که باید بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهیم. متاسفانه سرانه ورزش در تهران 33 سانتیمتر است و برخی با مطرح کردن سرانه ورزش نقاط محروم باعث شده اند که تهران به پایین ترین حد خود برسد. چرا ما باید دوستان را موفق بدانیم؟ چرا ورزش تهران را به این روز انداخته اند؟ خود ما به عنوان خانواده ورزش چرا در آمدن این افراد دخیل بوده ایم و آنها را به سمت ورزش آوردیم تا بزرگ شوند.

ورزش را به سمت "سکه ای" نبریم

وزیر ورزش و جوانان در پایان با اشاره به پاداش هایی که باید به قهرمانان داده شود گفت: ما ورزش را نباید به سمت سکه ای و خورجینی ببریم. چرا تا یک فوتبالیست گل می زند خبرنگاران می پرسند چند سکه به او می دهید. این کار غلط است. هر جا ورزش به سمت کارت به کارت و سکه ای می رود باید آن را اعلام کنیم.