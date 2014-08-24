به گزارش خبرنگار مهر، عباس شعری مقدم درباره آخرین وضعیت بازگشت غول های جهان به صنایع پتروشیمی ایران، گفت: بسیاری از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور اعلام آمادگی کرده اند.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه اگر بخواهیم علاقه سرمایه گذاران خارجی و بین‌المللی برای حضور در ایران به فعلیت برسد باید سه اصل را رعایت کنیم، تصریح کرد: اول تعیین بلند مدت قیمت خوراک که قابل رقابت با کشورهای رقیب باشد، دوم ایجاد زیرساخت‌ ها توسط دولت و سوم ثبات قوانین است.



معاون وزیر نفت افزود: اگر این سه مورد فراهم نشود چون سرمایه‌گذار نمی‌تواند آینده سرمایه خود را تضمین شده ببیند، برای سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد.



این مقام مسئول با بیان اینکه ما باید برای جذب سرمایه، تمهیداتی بیندیشیم و خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم، اظهار داشت: در غیر این صورت، امکان جذب سرمایه حتی با لغو تحریم‌ها برای ما به وجود نمی‌آید و می بینیم که سرمایه‌گذاران هر روز در کشورهایی همچون امارات و قطر و عربستان و ایالات متحده آمریکا اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.



معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر اینکه در کشورهای خارجی، علاوه بر رعایت سه مورد فوق، مسئولین به دنبال سرمایه‌گذار هستند تا مشکلات او را برطرف کنند، بیان کرد: اما در ایران مسئولین به دنبال سرمایه‌گذار هستند تا سرمایه‌گذار مشکلات آنان را حل کند، از این رو تا زمانی که برای سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه قائل نشویم، محال است نظیر توسعه‌ای که در کشورهای مالزی، کره جنوبی، ترکیه و... اتفاق افتاد، در کشور ما هم اتفاق بیافتد.



شعری مقدم با بیان این که تاکنون تفاهم های صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5 در زمینه هسته ای تاثیر چندانی در رفع مشکلات حاصل از تحریم‌های بین المللی در صنعت پتروشیمی نداشته است، اظهارداشت در زمینه صادرات، آنچه که مهم است انتقال پول محصولات فروخته شده می باشد که تحریم هنوز مانع آن است.



معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در ظاهر صنعت پتروشیمی ایران رفع تحریم شده اما عملاً به دلیل دشواری انتقال پول به داخل کشور این صنعت همچنان در تحریم قرار دارد، تاکید کرد: هم اکنون شرکت های صادرکننده محصولات پتروشیمی در کشور با ترفندهای خاص و پرداخت هزینه اضافه می توانند درصدی از پول محصولات فروخته شده خود را به داخل کشور منتقل کنند، پول های باقی ماننده در خارج نیز صرف خرید کالا و مواد اولیه مورد نیاز از مبادی خارجی می شود.



وی به منابع گازی عظیم موجود در جنوب کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون اوره، آمونیاک و متانول بخش زیادی از تولید مجتمع های پتروشیمی کشور را شامل می شود؛ و طرح های زیادی با همین تولیدات در دست اجراست که حتماً روی قیمت این نوع محصولات در جهان تاثیر خواهد گذاشت، از این رو شرکت ملی صنایع پتروشمی قصد دارد در آینده با استفاده از فناوری‌های جدید، گاز طبیعی را به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر همچون پروپیلن‌ها تبدیل کند.





