افتتاح فاز یک اولین پارک پلی ‌استایرن کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه فاز یک نخستین پارک پلی استایرن کشور تا دو ماه آینده در عسلویه افتتاح می‌شود، اظهارداشت: نخستین پارک پلی استایرن ایران دارای ۶ واحد است که دو واحد آن شامل مجتمع آرمان انتخاب و تخت جمشید پارس از پیشرفت بالای ۹۸ درصدی برخوردار هستند.

به گفته علی محمد بساق زاده، دیگر واحدهای پارک پلی استایرن هم در دو سال آینده به بهره برداری می‌رسند.

وی، هدف‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ایجاد پارک‌های صنعتی و تکمیل زنجیره تولید اعلام کرد و گفت: در این صورت قیمت تمام شده محصول به حداقل می‌رسد و افزون بر آن، امکان تنوع تولید محصولات مختلف را در یک مکان فراهم خواهد کرد.

بساق زاده افزود: سایر واحدهای پارک پلی استایرن عسلویه شامل پتروشیمی صدف از پیشرفت ۴۰ درصدی، پتروشیمی جم پیشرفت ۳۰ تا ۳۵ درصدی و دالاهو هم از پیشرفت ۶۰ درصدی برخوردار هستند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: با تکمیل پارک‌های صنعتی، در صورت تکمیل زنجیره تولید شاهد ارزش افزوده بیشتری خواهیم بود.

وی با اشاره به تولید بنزن در شرکت پتروشیمی نوری و تولید اتیلن در شرکت آریاساسول گفت: اتیلن و بنزن در پتروشیمی پارس به اتیل بنزن و سپس به مونواستایرین تبدیل می‌شوند که بخشی در داخل و بخشی هم روانه بازارهای صادراتی می‌شود.

بساق زاده عنوان کرد: در راستای تأمین کمبود منواستایرن در آینده و تکمیل زنجیره تولید، مجتمع پتروشیمی کیان هم برای تولید مونواستایرن برنامه ریزی شده است.