تعداد روستاهای گازدار کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته دولت به 415 روستا می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صیدالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون به 382 روستا در استان گازرسانی شده است.

وی بیان کرد: در هفته دولت نیز 23 روستای بالای 20 خانوار در استان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

صیدالی اظهار داشت: کار گازرسانی به 10 روستای دیگر نیز در حال پایان است و قرار بود در هفته دولت به بهره برداری برسد اما به علت بارندگی اخیر و خسارت به شبکه، امکان افتتاح آنها در هفته دولت وجود ندارد.

وی پروژه های افتتاحی در هفته دولت را روستاهای کوشک سفلی، سادات، گابرگ، پریکدان، و مجموعه روستاهای جلیل و بابکان در شهرستان بویراحمد عنوان کرد و افزود: روستای بیاره در شهرستان دنا نیز در هفته دولت گازدار می شود.

صیدالی بیان کرد: در شهرستان گچساران نیز پنج روستای خلف آباد، شمس عرب، دژ سلیمان، سادات و سعادت آباد در هفته دولت از نعمت گاز برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد افزود: گازرسانی به روستاهای دره لبک، کل قیصر، دزک و کرباسی در شهرستان کهگیلویه و چشمه زعفران در شهرستان چرام نیز در هفته دولت افتتاح می شود.

40درصد جمعیت روستایی و 98 درصد جمعیت شهری استان گاز دارند

وی طول شبکه گذاری برای گازرسانی به این روستاها را 89 هزار و 464 متر و اعتبار آنها را بیش از 12.5 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: یک هزار و 13 خانوار با جمعیت چهار هزار و 694 نفر در این روستاها از نعمت گاز بهره مند می شوند.

صیدالی اظهار داشت: 730 روستای بالای 20 خانوار در استان وجود دارد.

مدیرکل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اتمام فاز اول گازرسانی به بابا کلان گچساران خبر داد و گفت: فاز دوم این طرح نیز شروع شده و تلاش می شود تا پایان امسال شبکه گاز به ابتدای این روستا برسد.

وی اظهار داشت: هم اکنون 15 شهر از 17 شهر کهگیلویه و بویراحمد به طور کامل گازرسانی شده، گفت: تلاش ها برای دریافت مجوز عملیات گازرسانی به شهرهای قلعه رئیسی و دیشموک در حال انجام است.



صیدالی یادآور شد: 40درصد جمعیت روستایی و 98 درصد جمعیت شهری این استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی همچنین از پیگیری هیا این شرکت، مسئولین استان و نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده برای گازرسانی به شهرهای دیشموک و قلعه رئیسی خبرداد.