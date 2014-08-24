مستندساز 6 ساله تجلیل شد/ دریافت جایزه با لباس محلی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم و عکس «نردبان» امروز دوم شهریور ماه، ساعت 10 با حضور رضا پورحسین مدیر شبکه مستند و برخی از بزرگان عرصه مستند و عکاسی در ساختمان سیما برگزار شد.

در حالی که برگزیدگان نخستین دوره این جشنواره جوایز خود را از معاون سیما دریافت کرده بودند، علی دارابی در مراسم امروز حضور نداشت. برنامه را نیز الهام عادلی مجری و تهیه‌کننده برنامه «نردبان» اجرا می کرد.

در این مراسم حمید ایراهیمی مدیر طرح و برنامه شبکه مستند و دبیر جشنواره نردبان، ضمن خیرمقدم به حاضران گزارشی از عملکرد جشنواره گذشته ارائه کرد و سپس محمد عارف استاد دانشگاه و مستندساز به نمایندگی از داوران، بیانیه هیأت داوران را خواند.

گروه موسیقی مهر سیاهکل نیز به اجرای دو قطعه پرداختند و کلیپی از هیات داوران پخش شد. پورحسین نیز در بخش هایی از مراسم به سخنرانی پرداخت.

در پایان با حضور پورحسین، حمید سهیلی و اکبر ناظمی از برگزیدگان تقدیر شد.

جایزه بهترین فیلم ممتاز به احسان شادمانی برای فیلم مستند «نه نو»، جایزه دومین فیلم ممتاز به فاطمه حیدری برای فیلم «سروا» و همچنین جایزه سومین فیلم ممتاز به دلاور دوستانیان برای ساخت مستند «پرواز و مورچه ها» اهدا شد.

همچنین فیلم های مستندی چون «هجده پله زندگی» ساخته آرمان قلی پور، «ماجرای ربوده شدن پدرم» ساخته علی زارعی، «در امتداد کوچه» ساخته فیروزه پرگاریان، «کارگاه بی نشان» اثری از سید محمد رودباری زاده، «تا آفتاب» به کارگردانی حسین پوراسماعیل، «من نگهدار جمالی هستم» ساخته شهربانو ثابت و «قایق اژدها» ساخته طنین احمدی به عنوان مستند ممتاز برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.

در ادامه به سیزده مستند نیز که در این بخش قابل تقدیر شناخته شده بودند به ترتیب زیر جوایزی اهدا شد: «دستان بینا» ساخته احسان احسان تندگام، «همدرد» ساخته بهزاد وزیری نسب، «قلبم برای مجردها می سوزد» به کارگردانی علی زارعی، «ذکر آسمانی» ساخته حمید اسحاقیان پور و احمد بندلی زاده، مستند «الماس و شیشه» فیلمی از داریوش کرمیار، «آلوپسی» به کارگردانی احمد رضا کبریتی کرمانی، «موزه دارآباد» ساخته بنیامین مهرپویان، « غار کلمان کره » ساخته یزدان عربی، «ظهر عاشقی» از حمید اسحاقیان پور، «روستای ساری یار قام» ساخته بهنام مهرداد، «یک صدم ثانیه» به کارگردانی دلاور دوستانیان، «آشنای غریب» ساخته حمید اسحاقیان پور و احمد بندلی زاده، «حس زندگی» به کارگردانی داوود راکی پور.

همچنین در بخش عکس مستند نیز جایزه بهترین عکس به کتایون فرمان رسید. فاطمه سیدی دوم شد و رضا رادپور نیز جایزه سوم بخش عکس مستند را از آن خود کرد. همچنین کیومرث سرشار، علیرضا لشگری، امیر جلیلی، عباس محمودی، فروغ نظری، ابوالفضل عسگری و ملیکا ملکی نیز در بخش عکس مستند مورد تقدیر قرار گرفتند.

از میان این برگزیدگان بنیامین مهرپویان کودک 6 ساله ای بود که زمان رفتن به موزه دارآباد با مهدکودک، به عکاسی و تصویربرداری از موزه پرداخته و روی مستند خود نریشن بامزه ای را نیز خوانده بود. پخش این مستند و اهدای جایزه به مهرپویان با استقبال حضار روبرو شد.

کارگردان مستند «هجده پله زندگی» نیز متعلق به استان چهارمحال و بختیاری بود و با لباس محلی در مراسم حاضر شده بود.

حمید سهیلی، جمال اسکویی، احمد ظریف رفتار، محمد عارف، جواد ظهیری، ناهید دل آگاه، حاجعلی محمدی، فتح الله امیری، مزدک میرزایی، پیمان یوسفی، دری رضایی از جمله برنامه و مستندسازان و شیروی قائم مقام شبکه، مهدی خلجی مدیر تأمین، حمید ابراهیمی مدیر طرح و برنامه، زندیه مدیر پخش و ندا عابد مدیر روابط عمومی از جمله حاضران در این جمع بودند.