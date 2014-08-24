تركيه جايزه اصلی جشنواره فیلم سارايوو را به خانه برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ورايتي، فيلم «ترانه مادرم» به كارگرداني ارول مينتا از تركيه كه با همكاري تركيه، فرانسه و آلمان تهيه شده جايزه اصلي جشنواره فيلم سارايوو را كه با عنوان قلب سارايوو شناخته مي‌شود از آن خود كرد.

اين جايزه معادل 16 هزار يورو (21 هزار و 200 دلار آمريكا) جايزه نقدي است.

گروه داوري اين فيلم را زبان سينمايي ناب خواند و گفت انتخاب زندگي روزانه در اين فيلم ما را متوجه و عاشق شخصيت‌ها مي‌كند.

اين فيلم در بخش بهترين بازيگر نيز موفق شد تا يك جايزه بگيرد و شاهد اهداي جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره به فياض دومان شد.

او در نقش علي آموزگاري ايفاي نقش كرده كه با مادرش نگار در محله كردهاي استانبول زندگي مي‌كند. آنها مجبورند تا به منطقه‌اي بيروح در حاشيه شهر نقل مكان كنند؛ جايي كه مادرش را وامي دارد تا به مرور دوران جواني اش به عنوان يك كرد بپردازد.

جايزه ويژه گروه داوران نيز به «عروسان» ساخته تيناتين كاجريشويلي رسيد كه فيلمي گرجي-فرانسوي است. اين فيلم 10 هزار يورو (13 هزار و 200 دلار) دريافت كرد.

گروه داوري گفت اين جايزه براي شيوه خاص سينمايي آن در بيان قصه جدايي، رنج و اميد به اين فيلم تعلق گرفته است. اين فيلم همچنين جايزه بهترين زن بازيگر را براي بازي ماري كيتيا دريافت كرد.

او در نقش زني ظاهر شده كه با وجود زنداني بودن همسرش سعي مي كند تا رابطه شان را زنده نگه دارد.

بلا تار كارگردان مجار، كريس دركون مدير موزه تيت مدرن در لندن، مليسا لئو بازيگر آمريكايي، دانيلا مايكل بنيانگذار جشنواره فيلم مورليا در مكزيك، راشا سالتي برنامه‌ريز بين المللي در جشنواره فيلم تورنتو، كريستوف ترهشته رييس بخش فوروم برليناله و اورسيا تات بازيگر مجار گروه داوران اين دوره از جشنواره فيلم سارايوو را تشكيل داده‌ بودند.

فهرست برندگان امسال اين جشنواره شامل اين فيلم ها بود:

بهترين فيلم : «ترانه مادرم» به كارگرداني ارول مينتا (تركيه، فرانسه و آلمان)

جايزه ويژه گروه داوران : «عروسان» به كارگرداني تيناتين كاجريشويلي (گرجستان و فرانسه)

بهترين بازيگر زن: ماري ميتيا براي «عروسان»

بهترين بازيگر مرد: فياض دمان براي «ترانه مادرم»

فيلم كوتاه: «جوجه» به كارگرداني اونا كونجاك (آلمان و كرواسي)

جايزه ويژه داوري: «اعدام» كارگردان پترا زوكس (مجارستان و روماني)

فيلم مستند: «جزير برهنه» به كارگرداني تيها كي.گوداك (كراوسي)

جايزه ويژه داوري: «هميشه شاد» به كارگرداني تاتيانا بوزيك (هلند و كرواسي)

جايزه ويژه داوري: «قضاوت در مجارستان» به كارگرداني استر هاجدو (مجارستان، آلمان و پرتغال)

جايزه حقوق بشر: «قضاوت در مجارستارن» به كارگرداني استر هاجدو

جشنواره فيلم سارايوو كه از 15 آگوست تا 23 (24 مرداد تا اول شهريور) برگزار شد، ديشب با اهداي اين جوايز به كار خود خاتمه داد.