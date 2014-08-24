به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های «ام غیاث» به کارگردانی مجید ذوالفقاری، «مدافعان نبل و الزهرا» به کارگردانی طه فروتن، «مالکیه» به کارگردانی محمدباقر شاهین، «سایه های شهر شلوغ» به کارگردانی محسن سوهانی، «مستند خالد و مجتبی» به کارگردانی روح الله رفیعی، «یرموک بهانه ای برای آزای» به کارگردانی سید محسن اصغرزاده، «آقای ژنرال» به کارگردانی احسان اصغرزاده، «شهابی از جنس نور» به کارگردانی محمدرضا اسلاملو و «نبرد سرنوشت» به کارگردانی حسین مرتضی از جمله فیلم های راه یافته به بخش تکفیری های سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت است.

كارگاه آموزش مجازي فيلمنامه‌نويسي جشنواره مقاومت از هفته آينده آغاز مي‌شود

همچنین با خبر شدیم كارگاه آموزش مجازي فيلمنامه‌نويسي جشنواره مقاومت از هفته آينده آغاز مي‌شود و ثبت‌نام كنندگان كارگاه آموزش مجازي فيلمنامه‌نويسي از 10 شهريورماه به مدت دو هفته از طريق وب - كنفرانس در اين كلاس‌ها شركت مي‌كنند.

همچنين پس از بررسي‌هاي انجام شده، مقرر شد كه كلاس‌هاي آموزش جلوه‌هاي ويژه ميداني به صورت وب -كنفرانس برگزار نشود.

امور استان‌هاي سيزهمين جشنواره فيلم مقاومت متولي برگزاري كارگاه‌ آموزش مجازي فيلمنامه‌نويسي است و اين كار در راستاي برقراري عدالت فرهنگي، برخورداري تمامي علاقمندان از امكانات برابر آموزشي و همچنين بسترسازي براي تقويت ابعاد آموزشي جشنواره صورت مي‌گيرد. امور استان‌هاي جشنواره مقاومت در تلاش است تا اين رويداد فرهنگي را در دوره سيزدهم خود، به گسترده‌ترين جشنواره فرهنگي – سينمايي پس از انقلاب اسلامي بدل كرده و آن را در صدها نقطه از 31 استان كشور برگزار كند.

اين كارگاه‌ آموزشي با سرفصل «روند تبديل خاطره به فيلمنامه» به صورت وب‌ - كنفرانس از دوشنبه دهم شهريورماه به مدت دو هفته برگزار مي‌شود. مهلت ثبت‌نام در اين كارگاه تا 25 مردادماه بود و در اين مدت، استقبال قابل توجهي از آن صورت گرفت.

سيزدهمين جشنواره بين‌المللي فيلم مقاومت با رويکرد مقاومت، بصيرت و شکوفايي در گستره «سينماي ايران» و «سينماي بين ‌الملل» در قالب بخش‌هاي مختلف فيلم هاي سينمايي، سينمايي ويديويي، کوتاه، مستند، چشم‌انداز سينماي مقاومت ايران، نشست‌هاي تخصصي و بزرگداشت سينماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامه‌هاي جانبي همزمان با هفته گراميداشت دفاع مقدس در ايران و چند کشور جهان برگزار مي‌شود.

احمد طالبی نژاد: ژانری به نام «دفاع مقدس» در سینما وجود ندارد



احمد طالبی نژاد گفت: متاسفانه اشتباهی در اذهان مسئولین و بعضا سینماگران شکل گرفته که ژانر دفاع مقدس در سینما وجود دارد. اینجا باید گفت که اساسا ژانری به نام ژانر دفاع مقدس در سینما نداریم. ما ژانر جنگی داریم که معمولا به فیلم هایی تعلق می گیرد که درباره جنگ است به صورتیکه دو سوم صحنه های آن در جبهه ها روایت می شود، اما یکسری از فیلم ها هستند که به تبعات جنگ می پردازند مثل برخی از فیلم های ابراهیم حاتمی کیا. به این نوع فیلم ها در سینمای ایران فیلم های اجتماعی گفته می شود که مصائب جنگ را از منظر جامعه شناسی روایت می کنند. فیلم هایی نظیر به نام پدر، آژانس شیشه ای، از کرخه تا راین اینها فیلم های جنگی نیستند. به نظر من جشنواره دفاع مقدس یا مقاومت باید به فیلم هایی که نگاه جنگی دارند بپردازند.



مدرس و منتقد برجسته سینما به صحبت هایش ادامه داد: به عقیده من جشنواره فیلم مقاومت یا دفاع مقدس برای اینکه کیفیت خود را بالا ببرد باید اجازه بدهد فیلمسازانی در این جشن شرکت کنند که از موضع خودشان با جنگ برخورد می کنند. اینکه صرفا به جنگ ایران وعراق و غزه بپردازیم کافی نیست. مقاومت در حال حاضر در بسیاری ا ز جهان صورت می گیرد. به عبارت دیگر یک سوم جهان در حال حاضر درگیر جنگ است. باید به این پدیده شوم و زشت بشری پرداخت. من معتقدم در حال حاضر جنگ جهانی سوم به طور پراکنده در جریان است و کل خاورمیانه در حال حاضر بحران جنگ را تحمل می کند. جشنواره دفاع مقدس و مقاومت باید تجلی گاه فیلم هایی باشند که راجع به این مصیبت حرف برای گفتن دارد.



طالبی نژاد همچنین در خصوص سالانه برگزار شدن جشنواره گفت: به نظر من سالانه برگزار شدن جشنواره جشنواره کیفیت آن را پایین می آورد، چراکه در سینمای ایران به اندازه کافی فیلم جدید جنگی تولید نمی شود که بتواند خوراک لازم یک جشنواره سالانه فراهم آورد. بعد مجبور می شویم برای برگزاری هر دوره آن به فیلم های تکراری رجوع کنیم و بعد مروری به سینمای جنگ داشته باشیم که این از نظر من مطلوب نیست.



وی گفت: اگر جشنواره دفاع مقدس با رویکرد سیاسی بخواهد برگزار شود نمی تواند جریان ساز باشد. باید در جشنواره فیلم هایی با موضوع مقاومت در برابرظلم، مقاومت در برابر زیاده خواهی، مقاومت در برابر دیکتاتوری و تهاجم خارج از موضوع سیاسی،که به مفهوم ایدئولوژیک می پردازد نمایش دهیم که در این صورت است جشنواره به مرحله جریان سازی و تاثیرگذاری می رسد .



طالبی نژاد در پایان افزود: جشنواره برای هویت مستقل نباید مواضع سیاسی داشته باشد مضاف بر اینکه باید باعث رونق تولید فیلم شود. در واقع استراتژی کلی مدیریت سینما اینگونه باشد که از بین 60 یا 70 فیلم در سینما 7تا 10 فیلم را به جنگ اختصاص دهند . حتما به این نکته دقت کنیم که جشنواره فیلم مقاومت باید فیلم هایی با مضامین ضدجنگ هم برای مخاطبین به نمایش بگذارد.



