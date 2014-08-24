به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه عکس ها و پوسترهای فیلم های منتخب، 40 قطعه عکس و پوستر از فیلم‌های حاضر در دومین جشنواره فیلم یاس در طبقه دوم سینما فلسطین به نمایش در آمده است.

در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون امید صالحی، مهسا طیب طاهر، محمد حسن هندی، جمشید محمدی، علیرضا اکار، مهدی آشنا، محسن جسور، پرهام وفایی، یلدا منتظری، سپهر شکری، مهدی دلخواسته، سمیه میری قرار دارد.

عکس‌های این نمایشگاه شامل فیلم هایی چون «اوقات مشترک» به کار گردانی سید جمال سید حاتمی، «آنچه گذشت» به کار گردانی سجاد امیر یزدانی، «جان به حراج» به کارگردانی سید حامد محسن پور، «هیپنوتیزم» به کارگردانی مصطفی منصوریار، «صدای پای باران» به کارگردانی محمد حمزه ای، «افسون گل سرخ» به کارگردانی سید مجتبی حسینی، «عصر بارانی» به کارگردانی مرجان اشرفی زاده و «سبز به رنگ زمرد» و «سایه» به کارگردانی روح الله حجازی است.

همچنین کاتالوگ این جشنواره به سردبیری محسن بابایی ربیعی منتشر شد. این فیلم‌شناخت در 184 صفحه و در بخش های بزرگداشت، معرفی فیلم های راه یافته به بخش های مسابقه ایران (رویش یاس ها، خاطره یاس ها)، مسابقه پویانمایی بلند، مسابقه طرح و ایده و فیلمنامه و بخش مسابقه بین المللی منتشر شده است. معرفی هیات انتخاب و هیات داوران در بخش های مختلف، پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار مازندران، رئیس سازمان سینمایی و دبیر جشنواره و از دیگر بخش های این کاتالوگ است.

این کتاب به دو زبان انگلیسی و فارسی است.