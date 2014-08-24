به گزارش خبرگزاری مهر، اولین سالانه عکس کرمان که نخستین برنامه از سلسه برنامه های «همراه با عکاسان» نیز هست، عصر روز گذشته اول شهریور با افتتاح بخش نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان آغاز به کار کرد.

این سالانه به مناسبت روز جهانی عکس (19 آگوست، 28 مرداد) تدارک دیده شده و قرار است از سال های آینده در سطح ملی برپا شود.

در ابتدای این مراسم مهدی جعفری، دبیر هنری اولین سالانه عکس کرمان که از بانیان تشکیل «انجمن عکاسان حرفه ای کرمان» و دبیر این انجمن نیز به شمار می رود، گفت که نسبت به کیفیت برگزاری سالانه خوشبین و معتقد است با وجود تعداد محدود عکاسان، آثار خوبی طی 15 روز ارسال شده است.

او افزود: قبلاً در مصاحبه ای گفته بودم این نمایشگاه ظرفیت عکاسی کرمان است ولی این اشتباهم را تصحیح می کنم، جای برخی دوستان خالی است، در نتیجه به هیچ وجه ظرفیت عکاسی کرمان در این نمایشگاه جای نگرفته است و باید منتظر سالانه های بعدی باشیم.

دبیر هنری اولین سالانه عکس کرمان همچنین امیدوار است این سالانه ادامه پیدا کند و از تلاش های مسعود زنده روح کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران برای همکاری در برگزاری این برنامه تشکر کرد.

پس از آن فرزاد میرحسینی، دبیر برگزاری نمایشگاه عکس سالانه کرمان عنوان کرد: دوست داشتیم این مراسم همزمان با روز جهانی عکس یعنی همان 19آگوست (28مردادماه) برپا شود. 230 عکاس نزدیک به 800 اثر فرستادند که در نهایت 65 عکس انتخاب شد.

فرشید فلاح، مدیرکل ارشاد کرمان هم آخرین سخنران برنامه بود که بعد از قدردانی از دست اندرکاران نمایشگاه گفت: یادتان باشد با هم بودن است که موفقیت می آورد.

سپس در حرکتی جالب به جای رسم متداول بیشتر مراسم ها که روبانی از سوی مسئولان بریده و نمایشگاه افتتاح می شود، همه میهمانان در دو سوی درب ورودی قرار گرفته و دوربینی به دست مدیرکل ارشاد کرمان داده شد تا از اسماعیل عباسی به عنوان یکی از عکاسان شناخته شده ایرانی و دیگر مهمانان عکس بگیرد.

در ادامه اسماعیل عباسی از جمعیت حاضر در مراسم عکس گرفت اما پیش از آن گفت: طولانی عکس گرفتن به معنای بهتر بودن نیست.

او با یادآوری تجربه های اولیه خود از عکاسی اظهار کرد: اولین دوربین عمرم را 60 سال قبل به دست گرفتم و از پدر و مادرم عکس گرفتم. حال با همان حس عکس می گیرم.

فضای موجود در نمایشگاه و بدست گرفتن دوربین عکاسی از سوی بزرگان عکاسی و مسئولان نمایشگاه باعث شد، بسیاری از عکاسان جوان شرکت کننده در مراسم هم به شوق بیایند و با ثبت این لحظه ها، اولین سالانه عکس کرمان را کاملا عکاسانه کنند.

بخش نمایشگاهی این سالانه با اجرای یک پرفورمنس به همراه عکس های سیاه و سفید آراسته شده بود که توجه تعداد زیادی از بازدیدکنندگان را برانگیخت.

«اولین سالانه عکس کرمان» تا هشتم شهریور در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برپاست.

دو نشست تخصصی هم با حضور اسماعیل عباسی با عنوان «خوانش عکس» و علی قلم سیاه با عنوان «عکاسی طبیعت» صبح و بعدازظهر روز یک شنبه، دوم شهریور در محل دانشکده مدیریت دولتی برگزار می شود.

بخش دیگری از این سالانه برپایی کارگاه آموزشی عکاسی با حضور افشین شاهرودی و بازدید 50 عکاس از «مجتمع مس سرچشمه» در روز دوشنبه، سوم شهریور خواهد بود.

گردهمایی عکاسان کرمانی از دیگر بخش های این سالانه خواهد بود. این مراسم شامگاه یک شنبه، دوم شهریور در مجموعه پالیز برگزار می شود و در حاشیه آن ضمن رونمایی از کتاب نمایشگاه، تعدادی از پیشکسوتان و جوانان عکاس کرمانی مورد تقدیر قرار می گیرند.

«اولین سالانه عکس کرمان» با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، انجمن عکاسان ایران، انجمن عکاسان حرفه ای کرمان، خانه عکاسان کرمان، مجتمع مس سرچشمه کرمان و جمعی از هنرمندان و عکاسان کرمانی از اول شهریور سال جاری به مدت یک هفته برگزار شده است.

