بازيكنان صنعتی خوزستان در خانه استرس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ويسي يكشنبه شب در نشست خبري پايان بازي تيمش در برابر ذوب آهن اصفهان كه منجر به تساوي دو تيم شد، اظهار كرد: همانگونه كه از قبل گفته بوديم اين بازي از نظر رواني بار سنگيني داشت و مسائل فني آنگونه كه بايد در زمين اجرا نشد.

وي افزود: تيم ما نيمه نخست خوب كار كرد ولي در نيمه دوم تيم حريف نبض بازي را در دست گرفت زيرا بازيكنان ما تيم 10 نفره حريف را دست كم گرفت.

ويسي تصريح كرد: با وجود اين تيم ما نتيجه شكست را با تساوي عوض كرد و اين يك پله صعود براي ما به شمار مي رود.

سرمربي تيم فوتبال صنعتیخوزستان عنوان كرد: سعي مي كنيم در هفته آينده در بازي خارج از خانه نتيجه خوبي كسب كنيم و دل هواداران را شاد كنيم زيرا بازيكنان ما در بازي خارج استرسي دارند.

ويسي تصريح كرد: در چند بازي اخير شرايط پيروزي براي ما مهيا نشد به همين دليل بازيكنان ما دچار استرس شدند ولي اميدوارم با حمايت هواداران و رسانه ها بتوانيم اين نتايج ضعيف را جبران كنيم.

وي گفت: تعويض هاي ما در اين بازي اجباري بود و همين امر كار ما را سخت كرده بود.

ويسي همچنين عنوان كرد: شرايط بدني ما نسبت به تيم حريف بدتر بود زيرا ما حتي تمرينات روزانه خود را نيز در شرايط آب و هوايي و گرمي انجام مي دهيم به همين دليل بدن بازيكنان ما زودتر تحليل مي رود.

سرمربي تيم فوتبال صنعتیخوزستان در حالي از وجود استرس در بازيكنان خود در بازي هاي خانگي سخن به ميان آورد كه از اين بازي تنها 214 نفر استقبال كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سري رقابتهاي هفته پنجم ليگ برتر باشگاه هاي كشور تيم هاي صنعتی خوزستان و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه تختي اهواز به مصاف هم رفتند كه اين بازي در نهايت به تساوي يك بر يك دو تيم منجر شد.