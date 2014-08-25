استاندار بوشهر به دیدار خانواده شهید علی احمدی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار فرماندار دشتی،نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه کاکی،مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استاندار بوشهر استاندار بوشهررا همراهی کردند.

مصطفی سالاری در این دیدار ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد ونام شهدای شهیدان رجایی وباهنر اظهار داشت:امروز ما هر چه داریم به برکت خون شهدا و امام شهدا است وهمه ما وظیفه داری از خانواده معظم شهدا تجلیل و تکریم کنیم.

وی با تاکید بر ضرروت رسیدگی به خانواده معظم شهدا افزود: امروز اگر ما در آسایش و امنیت کامل قرار داریم مرهون رشادت‌های همین شهدا و جانبازان است.

سالاری ادامه داد:همه مسئولین وظیفه دارند به مشکلات مردم رسیدگی کنند و رضایت مندی آنها از خادمین خودشان باعث قوت قلب وخوشحالی ما می شود.

وی با اشاره به زنده نگه داشتن یاد ونام شهدا تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و عمل به وصایای آنان سبب تضمین نظام در مقابل هجمه های دشمنان می شود و مردم رسالت سنگینی در برابر خون شهدا دارند.

ساماندهی گلزارهای شهدا امسال به پایان می رسد

مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر نیز گزارشی از روند ساماندهی گلزارهای شهدا در سطح شهرستان دشتی و بخش کاکی اشاره و از ساماندهی تمامی گلزارهای شهدا استان تا پایان سال خبر داد.

حجت الاسلام ابراهیم تشکری افزود: شهید علی احمدی درسن 19سالگی درسال 1362 در پیرانشهر مفقود الاثر شده و اکنون خانواده این شهید رضایت ایجاد مقبره نداده است.