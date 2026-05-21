به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حسین‌پور صبح پنجشنبه در دیدار با فرماندار دشتی، معاونین و بخشدار کاکی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه «قائد امت» اظهار کرد: روح شهدا حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند و یاری‌گر ما در مسیر خدمت محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به مقام والای شهادت افزود: کسی که به مقام رفیع شهادت نائل می‌شود، به بالاترین جایگاه دست می‌یابد و اثرگذاری خون شهدا همواره در جامعه جاری است.

امام جمعه بخش کاکی ادامه داد: موفقیت‌های امروز ملت ایران مدیون خون پاک شهداست و باید قدردان این ایثارگری‌ها باشیم.

حسین‌پور با تقدیر از عملکرد دولت، نیروهای مسلح و سایر قوا گفت: مسئولین نظام با جدیت و خلوص نیت پای کار مردم هستند و این روحیه خدمتگزاری بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه مردم و مسئولین با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، کارها را رو به جلو پیش می‌برند، تصریح کرد: اگرچه در بازه زمانی کوتاهی چندین اتفاق مهم و تلخ رخ داد، اما با حمایت و هوشیاری مردم و تلاش شبانه‌روزی مسئولین، توطئه‌های دشمنان خنثی شد.

امام جمعه کاکی با تقدیر از فرماندار دشتی، معاونین و بخشدار کاکی تأکید کرد: اقدامات و پیگیری‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، فراتر از روال معمول نامه‌های اداری است و نشان از عزم جدی برای حل مشکلات مردم دارد.