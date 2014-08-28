اعتبارات بانک ها جوابگوی نیازهای كردستان نيست/غيرفعال بودن 270 واحد صنعتي در استان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اشتغال استان كه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: کردستان پتانسیل های لازم را در بحث توسعه دارد و با تزریق اعتبارات مناسب می توان اشتغالزایی و توسعه پایدار را ایجاد کرد.

وی افزود: همچنین برای ایجاد تحول و توسعه در استان نیازمند یک خط اعتباری ویژه هستیم که به صورت سالانه تزریق و بستر را برای رفع مشکلات فراهم کند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه ایجاد 132 هزار شغل در کردستان و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد پیش بینی شده بود و متاسفانه تاکنون این رقم محقق نشده است.

ازهاری یادآور شد: دولت باید محلی برای کمک به سرمایه گذاری در استان كردستان تعریف کند تا از این طریق مشکلات بیکاری استان رفع شود.

وی به تصویب طرح تسهیل سرمایه گذاری شرق و غرب کشور در سال 89 اشاره کرد و ادامه داد: تا کنون این طرح در استان اجرایی نشده و اجرایی شدن این طرح نیازمند توجه ویژه دولت به لحاظ اعتباری است.

متوسط نرخ رشد جمعیت در استان 73 صدم درصد است

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در بخش ديكري از سخنان خود به وضعیت استان اشاره کرد و گفت: متوسط نرخ رشد جمعیت در استان کردستان 73 صدم درصد است و 32 درصد جمعیت استان در رده سنی 14 تا 29 سال است و همچنین نرخ با سوادی در آن 78 درصد است.

ازهاری اظهار داشت: کردستان دارای قابلیت و ظرفیت‌ های بسیار خوبی است که باید با برنامه ریزی و اختصاص اعتبارات مناسب و بهره‌ گیری از آنها بستر توسعه همه جانبه و پایدار استان را فراهم کنیم.

وی افزود: کردستان در بحث تولیدات کشاورزی با وجود این همه ظرفیت آبی و خاکی متاسفانه تنها دو درصد از تولیدات این بخش را در کشور به خود اختصاص داده.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با اشاره به این مطلب که کردستان رتبه اول توليد محصولات دیمی را در کشور به خود اختصاص داده است، بیان کرد: در حال حاضر 15 درصد از محصولات زراعی استان به صورت آبی و 85 درصد دیمی هستند.

ازهاری یادآور شد: کردستان با توليد 30 هزار تن توت فرنگی رتبه نخست کشوری را در توليد این محصول کشاورزی به خود اختصاص داده و با کشت بیش از 800 هزار تن گندم نیز در سطح کشور از جایگاه خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد: در راستای توسعه استان كردستان در حال حاضر هفت سد در حال بهره‌ برداری است و 11 سد در دست احداث و 27 سد دیگر مطالعات آن آغاز شده است.

18 نوع ماده معدنی در استان وجود دارد

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: در حال حاضر 18 نوع ماده معدنی در استان کردستان وجود دارد و این معادن با ذخیره سازی قطعی 550 هزار میلیون تن ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان است.

ازهاری اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر در بخش معدن و مواد معدنی فرآوری انجام نمی شود و تلاش در این حوزه برای بازگشت ارزش افزوده آن به استان از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: 341 معدن فعال در استان وجود دارد و کردستان با دارا بودن این تعداد معدن فعال 3.5 درصد از سهم کشور را در این بخش به خود اختصاص داده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با بیان اینکه 970 واحد تولیدی دارای پروانه در شهرک های صنعتی استان وجود دارد، ادامه داد: 700 واحد آن فعال و 270 واحد نیز غیرفعال است.

ازهاری یادآور شد: 12 شهرک صنعتی با زیربنای 850 هکتار زمین و مجتمع پتروشیمی با رشد فیزیکی 76 درصد و ظرفیت 300 هزار تن از دیگر ظرفیت‌های استان در این حوزه است.

وی مساحت اراضی قابل کشت کشاورزی در استان را 1.1 میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: کردستان با این میزان اراضی زیرکشت در مجموع 4.9 درصد از کل اراضی قابل کشت در کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به ظرفیتهای استان در حوزه تجارت خارجی با توجه به وجود 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق اشاره كرد و افزود: حجم مبادلات سالانه استان کردستان بیش از 5 میلیارد تومان است و در حوزه ترانزیت رتبه سوم کشوری را دارا هستیم.

1400 جاذبه گردشگري در كردستان شناسايي شده است

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به اشاره به اینکه هزار و 405 منطقه جاذبه گردشگری در استان وجود دارد، اظهار داشت: خوشبختانه امروزه استان کردستان با ورود بیش از دو تا سه میلیون مسافر به صورت سالانه به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح کشور شناخته شده است.

وی از کشت و خریداری 500 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان تا کنون در کردستان خبرداد و ادامه داد: کردستان در زمینه کشت گندم براساس آمار و اعلام کشوری رتبه سوم در برخی سال های رتبه دوم را دارا است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان یادآور شد: ارزش افزوده تولید ناخالص 15.3 درصد در بخش کشاورزی، 21.3 دربخش صنعت و 63.4 دربخش خدمات است.

ازهاری نرخ بیکاری در استان کردستان را 15 درصد عنوان کرد و گفت: نرخ بیکاری در رده سنی 15 تا 29 سال استان 28.1 درصد است.

وی با بیان اینکه کردستان نیازمند نگاه ویژه است، افزود: با توجه به وضعیت استان باید یک سری مشوق های سرمایه گذاری در استان برای جذب سرمایه گذار لحاظ شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به پائین بودن درآمد سرانه استان اشاره کرد و ادامه داد: درآمد سرانه استان که تاثیر به سزایی در آسایش و ارتقا سطح زندگی مردم دارد چیزی حدود چهار میلیون تومان است و این رقم از نصف میانگین کشوری هم کمتر است که باید به این مهم توجه شود.

ازهاری در ادامه یادآور شد: طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری از سال 89 در دولت به تصویب رسیده است اما واقعا طی این سال ها شاهد حرکت و اقدامی در این بخش نبوده و این مهم مغفول مانده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان خواستار توجه ویژه به تعاونیهای مرزنشیان شد و افزود: در حال حاضر 19 تعاونی مرز‌نشین فعال در استان وجود دارد که باید برای ارتقا و ماندگاری آنها از سوی دولت تمهیدات لازم اندیشیده شود.

ازهاری اظهار داشت: ایجاد بسترهای اشتغالزایی در مرزهای استان به منظور جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان از دیگر نیازهای ضروری در استان است.

وی بیان کرد: در گذشته اعتباراتی در قالب طرح توازن منطقه ای به استان های مرزی و کمتر توسعه یافته توسعه یافته اختصاص داده می شد که متاسفانه این اعتبار دیگر اختصاص داده نشده است.

کاهش بیکاری در کردستان نیازمند سرمایه گذاری شرکت های دولتی است

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در بخش پایانی سخنان خود گفت: رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کردستان نیازمند همکاری بانک ها و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دولتی است.

ازهاری اظهار داشت: متسفانه حدود 28.1 درصد جمعیت استان بیکار هستند.

وی در پايان سخنان خود در اين جلسه افزود: ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های موجود در استان ملاک ایجاد توسعه پایدار است.