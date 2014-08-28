کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم انتخاب بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا پنجشنبه شب در شهر موناکو برگزار شد که طی آن کریستیانو رونالدو عنوان بهترین بازیکن فصل 14 - 2013 این مسابقات را به خود اختصاص داد. مانوئل نویر و آرین روبن از جمله رقبای کریستیانو رونالدو برای تصاحب این عنوان بودند.

این بازیکن که جایزه خود را از دست میشل پلاتینی رئیس یوفا دریافت کرده بود عنوان کرد: من واقعا خوشحال هستم و باید بگویم که از هم تیمی‌های خودم تشکر می‌کنم چرا که بدون یک کار گروهی امکان به دست آوردن این عنوان فردی امکانپذیر نبود. من این جایزه را در موزه خودم ندارم و برادرم آن را در آنجا قرار می‌دهد.

توماس مولر، فیلیپ لام، لیونل مسی، خامس رودریگس، لوئیس سوارز، آنخل دی ماریا و دیه‌گو کاستا نیز در رده‌های بعدی این فهرست قرار گرفتند.