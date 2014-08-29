همکاری دانشگاه آزاد با شرکت های دانش بنیان قدم موثر بر توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه پنجشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و معاونین این دانشگاه افزود: توسعه همه جانبه کشور با فعالیت دانشگاهیان و مراکز علمی موثر است.

وی اظهار داشت:دانشگاهها با ارائه راهکارهای فرهنگی می توانند در تحقق شعار سال بسیار موثر واقع شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:در دانشگاه آزاد باید همکاری با شرکت های دانش بنیان تقویت شود.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: لزوم توسعه کشورهای پیشرفته توجه به شرکت های دانش بنیان بوده است بنابراین باید در کشور هم به این بحث بسیار مهم توجه ویژه شود.

در ادامه این جلسه استاندار زنجان گفت: دانشگاهها به عنوان مراکز علمی در توسعه همه جانبه کشور نقش بسیار بسزایی دارند.

جمشید انصاری یاد آورشد: در این دانشگاه باید به تشکیل شرکت های دانش بنیان بهاء داده شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت:طی دو سال اخیر 9 هزار نفر از دانشگاه آزاد استان فارغ التحصیل شده‌اند.



یدالله رجائی گفت: این دانشگاه در 4 واحد دانشگاهی استان و دو مرکز 23 هزار 320 دانشجو در حال تحصیل دارد.

وی تصریح کرد: این دانشگاه 653 عضو هیئت علمی و هزار و 537 نفر مدرس و مربی حق التدریسی دارد.