84 درصد گندم مازاد کشاورزان هرمزگانی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رادمنش ظهر شبنه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با برنامه‌ریزی مناسب و به‌موقع برای خرید تضمینی گندم تولیدی استان شبکه تعاون روستایی موفق شد بیش از84درصد گندم مازاد تولیدی کشاورزان هرمزگانی را خریداری کند.

وی افزود: در این راستا بیش از 42 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در این استان خریداری شده که بیشترین میزان مربوط به شهرستان حاجی آباد است.

رادمنش تصریح کرد: با توجه به وسعت وتولید محصول گندم در نقاط مختلف استان 10 مرکز خرید تضمینی گندم توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان و شرکت بازرگانی دولتی منطقه 6 راه اندازی شد که امر خرید گندم کشاورزان را انجام می دادند.

وی افزود: ازاین 10 مرکز، 6مرکز در شهرستان حاجی آباد و 4مرکزخرید نیزدر شهرستان های بستک، رودان، پارسیان و میناب راه اندازی و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کرده وتاکنون نیز تمامی وجوه آن مستقیما به حساب کشاورزان واریز شده است.

مدیرسازمان تعاون روستایی هرمزگان خاطرنشان کرد: با تدبیری که اندیشیده شد به جهت حمایت از کشاورزان مراکز در محل هایی ایجاد شده بود که کمترین مشکل برای مردم ایجاد نگردد وکشاورزان به راحتی محصول خود را به مراکز دولتی تحویل داده و هزینه کمتری رابرای حمل پرداخت کنند.

رادمنش افزود: میزان 50هزارتن گندم درسطح 13 هزار و 500 هکتار زمین زراعی در استان هرمزگان تولید شده که البته 8هزارتن گندم خودمصرفی و بذری از آمار خرید خارج است.

وی با تشکر از تدبیر و سیاست‌گذاری مناسب دولت یازدهم در خرید به‌موقع گندم تولیدی در کشور و ایجاد آرامش و ثبات برای تولیدکنندگان گفت: با توجه به خرید 84 درصد از گندم تولیدی کشاورزان استان رقمی معادل 42 هزار و 700 تن گندم خریداری شده است.