بازدید معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز شنبه 8 شهریور ماه را با همراهی رسول صادقی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی با حضور در برخی رسانه‌ها پشت سر گذاشت.

وی صبح امروز با حضور در خبرگزاری مهر با مدیرکل اخبار داخلی و رییس اتاق خبر و دبیر گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر به تبادل نظر پرداخت.

در این نشست درباره سیاست‌های کلان سازمان سینمایی در یک سال گذشته صحبت و رویکرد این سازمان در قبال هنرمندان و برخی چالش‌های پیش آمده برای سازمان سینمایی تشریح شد.

تعامل با سینماگران، توجه به نظرات منتقدان و مخالفان برخی سیاست‌های سازمان سینمایی، لزوم جذب حداکثری هنرمندان و دفع حداقلی افرادی که چارچوب‌های نظام را پذیرفته و از آن تخطی نمی‌کنند، باز بودن امکان گفتگو با همه سینماگران در سازمان، مسایلی پیرامون فیلم های توقیفی و ... از جمله مباحثی بود که در این نشست بدان اشاره شد.

احسانی بر این نکته تاکید داشت که یک مدیر فرهنگی لازم است با سعه صدر با هنرمندان برخورد کرده و صرفا از یک زاویه به مسایل پیرامونی ننگرد. وی همچنین تاکید کرد تا جایی که می‌شود نباید چالشی به نام فیلم‌های توقیفی را ایجاد کرد و در صورت امکان باید چنین مشکلاتی را رفع کرد.

انتقاد از اینکه برخی منتقدان فیلم‌ها بدون دیدن این آثار و صرفا بر اساس برخی شنیده‌ها در مقابل آنها می‌ایستند از دیگر مباحثی بود که در این نشست درباره آن صحبت شد.

رویکرد سازمان سینمایی در قبال سینماگرانی که مدتی است از کشور رفته‌اند و امکان فعالیت مجدد آنها در ایران نیز از دیگر مباحث مطرح شده بود.