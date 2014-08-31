مقالات نهایی همایش ملی آموزه های سیاسی امام رضا(ع) در خراسان شمالی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ثابت قدم وحید شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا(ع) از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) دوازدهم شهریور ماه امسال همزمان با دهه کرامت به میزبانی بجنورد برگزار می شود.

وی با اشاره به اينكه اين همايش براي دومين بار در استان برگزار مي شود، گفت: امسال همايش ملي آموزه هاي سياسي امام رضا(ع) با کمیت و کیفیت بیشتری نسبت به دوره نخست آن برگزار خواهد شد.

ثابت قدم با بيان اينكه امسال 130 مقاله طي مدت تعيين شده به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شده بود، تصريح كرد: از اين تعداد 53 مقاله در مرحله نخست انتخاب و در مرحله نهايي نيز هشت مقاله منتخب برگزيده شدند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اظهار كرد: بيشترين تعداد مقالات ارسالي به دومين همايش ملي آموزه هاي سياسي امام رضا(ع) از استان هاي خراسان شمالي، كرمانشاه و مازندران است.

به گفته وي مقالات انتخاب شده در اين همايش همانند سال گذشته در قالب كتاب منتشر و به شركت كنندگان اهدا خواهد شد.

اين مسئول گفت: اين كتاب ها توسط دبيرخانه همايش ملي آموزه هاي سياسي امام رضا(ع) انتشار يافته است.

ثابت قدم وحید همچنین از رونمايي دو كتاب در همايش ملي آموزه هاي سياسي امام رضا(ع) اين استان خبر داد و اظهار داشت: رونمايي از دوكتاب در حوزه معارف امام رضا(ع) يكي از مهم ترين برنامه هاي اين همايش ملي در خراسان شمالي به شمار مي رود.

وي افزود: اين كتاب ها تحت عنوان زندگي امام رضا(ع) به نويسندگي اسفنديار مكرمي و كتاب جدال احسن با موضوع بازخواني تحليلي مناظرات امام رضا(ع) از مجتبي غفوري فرد و اباصلت عليزاده است.

ثابت قدم توسعه و ترويج فرهنگ نواراني رضوي، گسترش فعاليت هاي فرهنگي، هنري و مذهبي را از جمله اهداف برگزاری اين همايش عنوان كرد.

وي گفت: تجليل از پدیدآورندگان و مؤلفان آثار فاخر فرهنگی و هنری با موضوع سیره ائمه معصومین به ویژه سیره امام رضا (ع)، چاپ و نشر و اشاعه آثار تولید شده و حفظ آن برای دوستداران اهل بیت (ع) از ديگر اهداف برگزاري اين همايش به شمار مي رود.