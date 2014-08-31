تجهیزات نصب شده در صنعت لبنیات دو برابر ظرفیت شیر تولیدی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی صبح یکشنبه در گفتگو با اصحاب رسانه در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنایع لبنی کشور در گرگان، با بیان این که 32 کارخانه لبنی در گلستان وجود دارد که اکثر آن ها صنایع متوسط هستند، گفت: یکی از مهم ترین برنامه های صنعت لبنیات گلستان باید کیفی سازی باشد و ما از این کیفی سازی حمایت می کنیم .

وی در ادامه افزود: سیاست های سازمان ما تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی کشور است ودر حال حاضر 930 شهرک صنعتی در کشور وجود دارد و 125 هزار هکتار اراضی صنعتی در این شهرک ها به صنعتگران واگذار شده است.

وی با بیان این که یکی از بحث های حمایتی در بخش خوشه های لبنی گلستان، کیفی سازی است اظهار کرد: هم اینک کارخانجات شیر استان در فاصله ای دورتر از محل تولید شیر قرار دارند که این مساله امکان آلودگی این ماده غذایی را فراهم می سازد و اگر خوشه صنایع لبنی شکل گیرد این مشکل حل می شود.

وی در ادامه برگزاری این نمایشگاه ها را فرصتی برای بررسی نقاط ضعف صنایع دانست و افزود: در نمایشگاه گرگان، مهمترین معضل کارخانجات شیر استان که کمبود مواد اولیه بوده مورد بررسی قرار گرفت که از طریق ایجاد و توسعه مجتمع های صنعتی می توان آنها را مرتفع کرد.

سلیمانی در ادامه با بیان این که سال گذشته 50 درصد از اعتبارات مصوب به صنایع لبنی اختصاص یافت گفت: امسال نیز با اولویت دانستن خوشه های صنعتی لبنی، اقدام خواهد شد و خوشه صنعتی لبنیات در استان اردبیل هم تشکیل شده است و برنامه های خوبی در دست اجرا دارد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد: ارتقای رقابت بخشی و توسعه صنایع لبنی بخشی دیگر از برنامه های سازمان است که تسهیلاتی برای سرمایه در گردش و طرح های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی این بخش اختصاص خواهد یافت که پس از مصوبه مجلس برای تامین سرمایه در گردش و توسعه صنایع کوچک اقدام می شود.

سلیمانی فرهنگ سازی مصرف لبنیات و برگزاری نمایشگاه و آموزش را، اقدامات دیگر در جهت کمک به صنایع کوچک دانست و گفت: راهبرد سازمان این است که نمایشگاه های منطقه ای برگزار شود.

وی گفت: توقع ما از فعالان بخش صنعت این است که از ظرفیت های موجود در کشور و همچنین از حضور هیات های تجاری بیشترین استفاده را نمایند تا به توسعه بازار آنها کمک شود.

وی همچنین ادامه داد: در بسته خروج تورمی ابزارهایی در توسعه بازار دیده شده که با آگاهی از آنها می توانیم برای توسعه بازار خود اقدام کنیم.