نداشتن استراتژی برای مقابله با داعش آمریکا را در مخمصه قرار داد/امکان تاثیرگذاری داعش بر مذاکرات هسته ای

پروفسور "رابرت جرویس" که علاوه بر ریاست پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا بوده و در دانشگاه هاروارد نیز سابقه تدریس دارد در گفتگو با خبرنگار مهر دست داشتن آمریکا در پیدایش گروه هایی همچون القاعده و داعش را محتمل دانست و گفت: هر چند در ظاهر این امر در سیاست آمریکایی جایی ندارد اما با این وجود دخالت واشنگتن در شکل گیری این قبیل گروه ها موضوعی پیچیده است.

گفتگوی پروفسور جرویس با خبرگزاری مهر به شرح زیر است:

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: با وجود آنکه طی هفته گذشته اغلب رسانه های غربی در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به مواضع داعش در سوریه سخن گفته بودند اما باراک اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه خود اعلام کرد که ایالات متحده هنوز هیچ استراتژی خاصی برای مقابله با داعش در سوریه ندارد. به نظر شما چرا اوباما برای مقابله با داعش مردد است؟

رابرت جرویس: هیچ امکانی برای حمله آمریکا به سوریه وجود ندارد و به هیچ وجه مشخص نیست که آیا بمباران مواضع داعش نتیجه خوبی خواهد داشت یا خیر. نداشتن استراتژی برای برخورد با داعش آمریکا را در مخصمه قرار داده است.

با توجه به آنکه آمریکا تجربه خوبی در مقابله با گروه های تروریستی همچون القاعده و طالبان ندارد چگونه می تواند گروهی همچون داعش را شکست دهد؟

مطمئنا اگر راه خوبی برای مقابله با این گروه ها وجود داشت آمریکا همان کار را انجام می داد.

اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه خود اعلام کرد که "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا را برای ایجاد ائتلاف علیه داعش به خاورمیانه اعزام می کند و "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا، را نیز مسئول آماده کردن گزینه های مقابله با این گروه تروریستی کرده است. با توجه به ماموریت کری برای ایجاد ائتلاف آیا امکان همکاری آمریکا با ایران در این رابطه وجود دارد؟

من در مورد همکاری ایران و آمریکا برای شکست داعش تردید دارم. اما ممکن است ایران و آمریکا سیاست هایی را در این رابطه اتخاذ کنند که این سیاست ها همانند هم بوده و یا آنکه موازی یکدیگر باشند.

در بحران سوریه آمریکا از ابتدا اقدام به تسلیح گروه های شورشی کرد اما این گروه ها هم اکنون تبدیل به دشمنان منافع آمریکا در منطقه شده اند. بر همین اساس چگونه ممکن است شما (آمریکا) با گروه هایی که به توسعه آنها کمک کرده اید مبارزه کنید؟

تسلیح و حمایت از گروه های شورشی یک مشکل اصلی است. آمریکا می خواهد که از گروه های میانه رو حمایت کند اما این گروه ها در مقایسه با دیگر گروه های افراطی (همچون داعش) ضعیف هستند. بنابراین امکان تغییر رویه آمریکا وجود دارد.

برخی کارشناسان می گویند آمریکا گروه هایی همچون القاعده و داعش را برای تامین منافع خود در خاورماینه بوجود آورده و بعد از چند سال به بهانه مبارزه با تروریسم ارتش خود را به خاورمیانه اعزام می کند تا این منافع بیش از گذشته تامین شوند. در حقیقت آمریکا به طور مناسب با گروه های تروریستی نمی جنگد و اقدام واشنگتن در این رابطه فقط یک بازی سیاسی برای تامین منافع است. نظر شما در مورد این دیدگاه چیست؟

این یک دیدگاه منطقی است اما در سیاست خارجی آمریکا جایی ندارد. البته ممکن است این یک دیدگاه احمقانه باشد اما با این وجود یک امر عجیب و غامض است.

اگر آمریکا در جنگ با داعش همکاری کند آیا این همکاری تاثیری بر مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 خواهد داشت؟

من همکاری آمریکا با ایران را در این رابطه محتمل نمی دانم اما با این وجود جدیت در این امر حتما موجب یک تاثیر بزرگ در مذاکرات هسته ای خواهد شد.

رابرت جرویس استاد امور بین الملل در دانشگاه کلمبیا، استاد پیشین دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه‌های کالیفرنیا و لس آنجلس بوده است. او بعنوان رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا اصطلاح "ادراک و سوء ادراک" را که اصطلاحات معروفی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است به نام خود ثبت کرده است.

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مصاحبه از عبدالحمید بیاتی