گزارش استاندارد درباره روغن پالم در لبنیات/ نتیجه آزمایش بر روی 60 نمونه

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بیات گفت: 60 نمونه از محصولات لبنی، شیر و ماست را از سطح بازار استان تهران جمع آوری و آزمایش کردیم که از 12 استان در سطح استان عرضه شده بود. از این 60 نمونه 9 نمونه مربوط به خانه، 20 نمونه شیر و 24 نمونه انواع ماست و 9 نمونه مربوط به پنیر بود که پس از بررسی و آزمایش مشخص شد در سطح همه واحدهای تولیدی در سطح استان تهران مشکلی از لحاظ استفاده از روغن پالم وجود ندارد و فقط یک مورد ماست مشکل داشت که مربوط به یکی از استان ها و در مرحله صحه گذاری است.

مدیرکل استاندارد استان تهران اظهارداشت: همچنین 2 مورد پنیر مشکل داشت که مربوط به خارج از استان تهران است. از آنجا تشخیص اسید پالمتیک بسیار مشکل است و باید با سایر نتایجی که از استان های دیگر می رسد در ستاد مرکزی سازمان ملی استاندارد صحه گذاری شود، همه نتایج را به سازمان ملی استاندارد و به مدیر مربوطه در دو استان مربوط منعکس کردیم تا با دقت بیشتری بررسی شود.

بیات افزود: شیر و ماستی را که در سطح استان تهران عرضه می شود مردم با خیال راحت استفاده کنند. هیچگونه جای نگرانی در اینباره وجود ندارد و مطمئن باشند با هرگونه تخلف به شدت برخورد می کنیم. 24 دی 92 در واحدی استفاده از روغن پالم گزارش شد که برخورد و مدیر کنترل کیفی آن واحد تولیدی را عزل کردیم و واحد مختلف نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ادامه داد: مردم از بابت شیر و ماستی که هم اکنون در استان تهران عرضه می شود مطمئن باشند که هیچ مشکلی ندارد و اگر موردی هم باشد با نظارت دقیقی که به صورت مشترک با وزارت بهداشت داریم، شناسایی و جمع آوری می شود و برخورد لازم نیز خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران درباره استمرار روند بازرسی های استاندارد گفت: 3 مرحله در ارزیابی کنترل کیفی از واحدها داریم که مرحله اول به صورت مستمر با همکاری مدیران کنترل کیفی که به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد در واحدها مستقر هستند انجام می شود، مرحله دوم بازرسی های غیرمترقبه است و به صورت نمونه ای از واحدها انجام می گیرد و در مرحله سوم در سطح بازار به عنوان مشتری وارد می شویم، نمونه ها را خریداری و در قالب طرح " طاها" یا طرح اجرای هماهنگ استاندارد اجباری در کل کشور انجام می دهیم.

بیات ادامه داد: سال گذشته 5 هزار نمونه را از کالای مختلف از مناطق مختلف استان و شهر تهران خریداری و از نظر میزان انطباق با استانداردها پایش کردیم. خروجی های پایش بازار به عنوان ورودی های ما در سال جدید استفاده می شود و تمرکز ما بیشتر بر محصولاتی است که دارای نقص جزئی عمده و بحرانی بود تا آنچه که در اختیار مردم قرار می گیرد محصولات سالم باشد.