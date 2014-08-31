پیروزی شیرین ناپولی در زمین جنوا/ اینتر با تساوی شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست از رقابتهای سری آ ایتالیا با برگزاری شش بازی همزمان از ساعت 23:15 روز شنبه ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم ناپولی در زمین جنوا 2 بر یک برنده شد. کایخون در دقیقه 3 ناپولی را پیش انداخت اما مائوریسیا پینیا در دقیقه 40 کار را به تساوی کشاند. این بازی تا دقیقه 90 با تساوی پیش رفت تا اینکه جاناتان دگوژمان برای دومین بار دروازه میزبان را گشود تا ناپولی فصل را با پیروزی شروع کند.

تیم اینتر نیز شروعی بهتر از تساوی در فصل جدید نداشت. این تیم در زمین تیم تورینو با تساوی بدون گل متوقف شد. اینتر البته کمی خوش شانش هم بود چرا که در دقیقه 20 بازی مارسلو لاروندو یک ضربه پنالتی را برای میزبان از دست داد.

نتایج کامل بازی‌های همزمان یکشنبه شب به شرح زیر است:

* چزنا یک - پارما صفر

* جنوا یک - ناپولی 2

* پارما یک - سامپدوریا صفر

* ساسولو یک - کالیاری یک

* تورینو صفر - اینتر صفر