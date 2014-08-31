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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۲۲:۵۴

هفته نخست سری آ؛

میلان فصل را با پیروزی برابر لاتزیو آغاز کرد

میلان فصل را با پیروزی برابر لاتزیو آغاز کرد

تیم فوتبال میلان در نخستین بازی خود در رقابتهای فصل جدید سری آ برابر لاتزیو به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته نخست فصل جدید رقابتهای سری آ با دیدار تیم‌های میلان و لاتزیو آغاز شد که در پایان تیم میلان با حساب یک بر صفر از سد حریف خود گذشت. در این بازی که از ساعت 20:30 روز شنبه در ورزشگاه سن سیرو برگزار شد تیم میلان با حساب 3 بر یک از سد حریف خود گذشت.

کیسوکه هوندا(7)، سولی مونتاری(56) و جرمی منز(64- پنالتی) برای میزان گلزنی کردند. تنها گل لاتزیو هم در دقیقه 67 با گل به خودی بازیکنان حریف به ثمر رسید. آنتونیو کاندروا هم در دقیقه 90 یک ضربه پنالتی را برای تیم لاتزیو خراب کرد.

در دیگر بازی نیز تیم‌های آتالانتا و هلاس ورونا به تساوی بدون گل دست یافتند.

کد مطلب 2361111

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