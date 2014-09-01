  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰

عرضه 4G در 40 شهر چین/ سود هنگفت مخابرات از ارائه نسل جدید

عرضه 4G در 40 شهر چین/ سود هنگفت مخابرات از ارائه نسل جدید

شرکت های مخابراتی China Unicom و China Telecom از عرضه 4G در 40 شهر چین در روزهای آتی (اوایل سپتامبر برابر با اواسط شهریورماه ) خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشرفت تکنولوژی در حوزه های مختلفی از جمله وسایل ارتباطی مانند موبایل با رشد چشمگیری مواجه بوده است. اکنون ورود شبکه های3G و 4G تحول عظیمی را در تکنولوژی های نسل دوم بر جا گذاشته است.

2 رقیب مخابراتی در چین با نام های China Telecom و China Unicom مجوز عرضه 4G در بیش از 40 شهر چین را دریافت کردند. وزارت فناوری و اطلاعات چین از تایید نهایی و اعطای مجوز 4G و آزمایش نسل جدیدی از ارتباطات در شهرهایی مانند پکن، دونگوان، تیانجین، شیامن، گوانگ‌ژو و .... خبر داد.

دو شرکت مخابراتی چین همزمان با عرضه 4G و اینترنت پر سرعت بر هزینه های سرویس اینترنتی خود نیز افزوده اند. در حال حاضر، میلیون ها مشترک چینی منتظر دریافت خدمات 4G هستند و سود قابل توجهی نیز متوجه شرکت های مخابراتی خواهد بود.

پیش بینی می شود تا سال 2017 حدود 50 درصد از ارتباطات را نسل های جدید پوشش خواهند داد. (از این 50 درصد ، چهل درصد3G و 10 درصد 4Gخواهند بود.)
از سوی دیگر، پیش بینی می شود ارتباطات 2G با کاهش بیش از نیم میلیون در طول پنج سال آینده و با کاهش 4.5 میلیاردی کاربران خود مواجه شوند و تمامی کاربران به سوی نسل سوم و چهارم تغییر شبکه خواهند داد.

کد مطلب 2361629

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